Chiêm ngưỡng những hoàng mai cổ thụ khoe dáng ở xứ Huế

(PLO)- Những gốc hoàng mai cổ thụ được tạo tác công phu thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng lãm bên dòng sông Hương, Huế.
Những ngày này, không gian di sản Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu ở TP Huế như bừng sáng bởi sắc vàng rực rỡ của hàng trăm gốc mai quý. Ngày hội hoàng mai Huế lần thứ IV không chỉ là một cuộc triển lãm, mà còn là bản giao hưởng của thời gian, tâm huyết từ bàn tay các nghệ nhân tài hoa.
Ngày hội năm nay quy tụ gần 500 tác phẩm, từ những gốc mai cổ thụ rêu phong đến những chậu bon sai thanh mảnh, tinh tế. Mỗi cánh hoa mỏng manh không chỉ báo hiệu xuân Bính Ngọ đang cận kề, mà còn chuyên chở cốt cách, tâm hồn và chiều sâu văn hóa của người dân cố đô.
Những đường xoắn thân, vỏ cây nứt nẻ minh chứng cho sức sống của cây bền bỉ qua hàng thập kỷ.
Không chỉ là cây cảnh, mỗi tác phẩm còn là một gia tài tinh thần và vật chất vô giá của các nhà vườn xứ Huế.