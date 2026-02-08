Chiêm ngưỡng những hoàng mai cổ thụ khoe dáng ở xứ Huế 08/02/2026 16:14

Những ngày này, không gian di sản Nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu ở TP Huế như bừng sáng bởi sắc vàng rực rỡ của hàng trăm gốc mai quý. Ngày hội hoàng mai Huế lần thứ IV không chỉ là một cuộc triển lãm, mà còn là bản giao hưởng của thời gian, tâm huyết từ bàn tay các nghệ nhân tài hoa.

Ngày hội năm nay quy tụ gần 500 tác phẩm, từ những gốc mai cổ thụ rêu phong đến những chậu bon sai thanh mảnh, tinh tế. Mỗi cánh hoa mỏng manh không chỉ báo hiệu xuân Bính Ngọ đang cận kề, mà còn chuyên chở cốt cách, tâm hồn và chiều sâu văn hóa của người dân cố đô.

Không gian ngày hội hoàng mai Huế lần thứ IV rực rỡ sắc vàng bên bờ sông Hương thơ mộng.

Một gốc hoàng mai cổ thụ xù xì, nhuốm màu thời gian được trưng bày tại vị trí trang trọng giữa Phu Văn Lâu.

Clip: Ngắm những gốc hoàng mai cổ thụ khoe dáng giữa lòng xứ Huế.

Người dân thích thú ngắm những gốc hoàng mai.

Theo các nghệ nhân, nhiều gốc mai ở đây có tuổi đời trăm năm, giá trị hàng tỉ đồng.

Cận cảnh vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết của hoàng mai.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú ngắm nhìn những gốc mai cổ thụ.

Những đường xoắn thân, vỏ cây nứt nẻ minh chứng cho sức sống của cây bền bỉ qua hàng thập kỷ.

Những cây mai có hình dáng đặc biệt tại ngày hội.

Hoàng mai có năm cánh, sắc vàng đặc trưng của loài hoa vốn được mệnh danh là dòng dõi hoàng gia.

Những cánh hoa mai rụng vàng trên thảm cỏ xanh, tạo nên khung cảnh lãng mạn và yên bình đặc trưng của vùng đất di sản.

Sự sáng tạo không giới hạn qua những thế mai độc bản, lạ mắt, thu hút ánh nhìn của giới mộ điệu.

Không chỉ là cây cảnh, mỗi tác phẩm còn là một gia tài tinh thần và vật chất vô giá của các nhà vườn xứ Huế.