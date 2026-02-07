Chợ hoa Hàng Lược lung linh trong đêm, giữ hồn Tết phố cổ Hà Nội

Tối 6-2, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) khai mạc chợ hoa Xuân truyền thống trên tuyến phố Hàng Lược – Phùng Hưng. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa “Tết Việt – Tết Phố” tại trung tâm Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, đối với người Hà Nội, chợ hoa ngày Tết không đơn thuần là nơi mua bán. Đây còn là không gian văn hóa đặc biệt, lưu giữ những ký ức thân thương về Tết cổ truyền.
"Trải qua nhiều thế hệ, mỗi khi xuân về, chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một “di sản sống”, gắn bó với đời sống tinh thần của người dân khu phố cổ, đồng thời là hình ảnh quen thuộc của Hà Nội trong lòng du khách", ông Thắng nói.
Theo lãnh đạo phường Hoàn Kiếm, gìn giữ chợ hoa truyền thống cũng chính là gìn giữ hồn Tết Hà Nội. Việc tổ chức chợ hoa theo hướng văn minh, sáng tạo là cách để quận kế thừa giá trị truyền thống, thích ứng với nhịp sống đô thị hiện đại, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc.
Chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 được phường Hoàn Kiếm phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Đồng Xuân tổ chức với nhiều điểm mới.
Không gian chợ được bố trí khang trang, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
Chợ kết nối hài hòa với phố bích họa Phùng Hưng, tạo nên cảnh quan văn hóa sinh động trong những ngày giáp Tết.
Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị các lực lượng chức năng và hộ kinh doanh phối hợp chặt chẽ, bảo đảm niêm yết và bán đúng giá, giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa.
Ban tổ chức cho biết không gian chợ hoa năm nay tái hiện trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai và Phùng Hưng với khoảng 200 gian hàng. Các phân khu bao gồm: làng nghề truyền thống, chợ hoa Tết, không gian nghệ thuật dân gian và khu workshop trải nghiệm.
Tại phố Phùng Hưng, ban tổ chức bố trí gần 80 gian hàng tre cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật dân gian. Khu vực này còn có bàn cờ cá ngựa khổng lồ, tiểu cảnh trang trí đậm sắc xuân và hệ thống nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách.
Tại các tuyến phố Hàng Lược – Hàng Khoai – Hàng Rươi, điểm nhấn là 40 kệ sắt trưng bày hoa, cây cảnh cùng hệ thống gian hàng bọc mành tre gợi không gian phố cổ xưa.
Đặc biệt, hai cụm gian hàng “Phố xưa” được thiết kế tái hiện khung cảnh buôn bán truyền thống của Hà Nội xưa, kết hợp khu nhà bạt trưng bày hoa lan và cổng chào linh vật đặt tại đầu phố Hàng Lược.
Phố Hàng Mã tiếp tục là điểm nhấn trang trí với các gian hàng tre, nhà bạt di động kết hợp kệ cao, cùng không gian treo đèn lồng tạo nên khung cảnh lung linh, đậm chất Tết cổ truyền.
Bên cạnh đó, chợ hoa còn tái hiện nhiều giá trị văn hóa dân gian thông qua các gian hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, tranh dân gian; cùng các hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, nặn tò he, viết thư pháp, chơi trò chơi dân gian.
Theo kế hoạch, sau chợ hoa, phường Hoàn Kiếm sẽ tổ chức Lễ dựng cây nêu truyền thống tại đình Kim Ngân và hoạt động diễu hành của Câu lạc bộ Kỵ sĩ Việt Nam.