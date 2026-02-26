Xem các 'mãnh hổ' cố đô tranh tài nảy lửa đầu xuân Bính Ngọ

(PLO)- Những thanh niên lực lưỡng đã phô diễn sức mạnh, sự mưu trí qua những miếng đánh đẹp mắt, tạo nên một không gian lễ hội đậm chất thượng võ ở vùng đất cố đô trong những ngày đầu xuân mới.
Sáng 26-1 (tức mùng 10 tháng Giêng), UBND phường Dương Nỗ (TP Huế) tổ chức Lễ hội truyền thống Vật làng Sình. Lễ hội đã thu hút đông đảo các đô vật từ thiếu niên đến thanh niên tham gia tranh tài.
Đây là nét đẹp văn hóa lâu đời, nơi những thanh niên lực lưỡng phô diễn sức mạnh, sự dẻo dai và mưu trí trên sới vật. Mỗi đô vật bước vào sới với tinh thần thượng võ, cống hiến cho người dân và du khách những miếng đánh đẹp mắt, làm nức lòng người xem trong những ngày đầu xuân mới.