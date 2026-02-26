Xem các 'mãnh hổ' cố đô tranh tài nảy lửa đầu xuân Bính Ngọ

Văn hóa

Xem các 'mãnh hổ' cố đô tranh tài nảy lửa đầu xuân Bính Ngọ

NGUYỄN DO

(PLO)- Những thanh niên lực lưỡng đã phô diễn sức mạnh, sự mưu trí qua những miếng đánh đẹp mắt, tạo nên một không gian lễ hội đậm chất thượng võ ở vùng đất cố đô trong những ngày đầu xuân mới.

Sáng 26-1 (tức mùng 10 tháng Giêng), UBND phường Dương Nỗ (TP Huế) tổ chức Lễ hội truyền thống Vật làng Sình. Lễ hội đã thu hút đông đảo các đô vật từ thiếu niên đến thanh niên tham gia tranh tài.

Đây là nét đẹp văn hóa lâu đời, nơi những thanh niên lực lưỡng phô diễn sức mạnh, sự dẻo dai và mưu trí trên sới vật. Mỗi đô vật bước vào sới với tinh thần thượng võ, cống hiến cho người dân và du khách những miếng đánh đẹp mắt, làm nức lòng người xem trong những ngày đầu xuân mới.

xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (6).jpg
Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách thập phương đã đổ dồn về sới vật làng Sình để chờ đợi những trận đấu kịch tính.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (10).jpg
Trước đó, phần lễ được tổ chức khá tôn nghiêm tại đình làng Lại Ân vào sáng sớm cùng ngày. Tại đây, các cụ cao niên trong làng sẽ làm nghi lễ.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (9).jpg
Sau phần lễ được tổ chức ở đình làng, các đô vật sẽ được đăng ký tranh tài trên sới vật.
Clip: Xem các 'mãnh hổ' cố đô tranh tài nảy lửa ngày đầu xuân Bính Ngọ.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (8).jpg
Khoảnh khắc giằng co nghẹt thở giữa hai đô vật ngang sức ngang tài trong sự hò reo vang dội của người xem.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (5).jpg
Theo luật thi đấu, người chiến thắng phải khiến đối thủ "lấm lưng trắng bụng" - nghĩa là vật quật ngã đối phương khiến lưng dính đất và bụng ngửa lên trời.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (4).jpg
Ánh mắt quyết tâm trên gương mặt của một đô vật tham dự lễ hội.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (2).jpg
Du khách chăm chú theo dõi các đô vật tranh tài.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (11).jpg
Trọng tài theo sát từng cử động, đảm bảo trận đấu diễn ra công bằng và đúng tinh thần thượng võ của cha ông.
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (3).jpg
Niềm vui vỡ òa của đô vật khi giành chiến thắng thuyết phục, khiến đối thủ phải "lấm lưng trắng bụng".
xem-cac-manh-ho-co-do-tranh-tai-nay-lua-ngay-dau-xuan-binh-ngo (7).jpg
Các đô vật giành chiến thắng trong sáng nay sẽ vào vòng trong và tiếp tục thi đấu vào chiều cùng ngày. Lễ hội đã đem lại những nụ cười rạng rỡ, góp phần giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng đất Dương Nỗ đến bạn bè quốc tế.
NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Bính ngọ #huế #làng sình

Đọc thêm