Xem các 'mãnh hổ' cố đô tranh tài nảy lửa đầu xuân Bính Ngọ 26/02/2026 10:35

(PLO)- Những thanh niên lực lưỡng đã phô diễn sức mạnh, sự mưu trí qua những miếng đánh đẹp mắt, tạo nên một không gian lễ hội đậm chất thượng võ ở vùng đất cố đô trong những ngày đầu xuân mới.

Sáng 26-1 (tức mùng 10 tháng Giêng), UBND phường Dương Nỗ (TP Huế) tổ chức Lễ hội truyền thống Vật làng Sình. Lễ hội đã thu hút đông đảo các đô vật từ thiếu niên đến thanh niên tham gia tranh tài.

Đây là nét đẹp văn hóa lâu đời, nơi những thanh niên lực lưỡng phô diễn sức mạnh, sự dẻo dai và mưu trí trên sới vật. Mỗi đô vật bước vào sới với tinh thần thượng võ, cống hiến cho người dân và du khách những miếng đánh đẹp mắt, làm nức lòng người xem trong những ngày đầu xuân mới.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách thập phương đã đổ dồn về sới vật làng Sình để chờ đợi những trận đấu kịch tính.

Trước đó, phần lễ được tổ chức khá tôn nghiêm tại đình làng Lại Ân vào sáng sớm cùng ngày. Tại đây, các cụ cao niên trong làng sẽ làm nghi lễ.

Sau phần lễ được tổ chức ở đình làng, các đô vật sẽ được đăng ký tranh tài trên sới vật.

Clip: Xem các 'mãnh hổ' cố đô tranh tài nảy lửa ngày đầu xuân Bính Ngọ.

Khoảnh khắc giằng co nghẹt thở giữa hai đô vật ngang sức ngang tài trong sự hò reo vang dội của người xem.

Theo luật thi đấu, người chiến thắng phải khiến đối thủ "lấm lưng trắng bụng" - nghĩa là vật quật ngã đối phương khiến lưng dính đất và bụng ngửa lên trời.

Ánh mắt quyết tâm trên gương mặt của một đô vật tham dự lễ hội.

Du khách chăm chú theo dõi các đô vật tranh tài.

Trọng tài theo sát từng cử động, đảm bảo trận đấu diễn ra công bằng và đúng tinh thần thượng võ của cha ông.

Niềm vui vỡ òa của đô vật khi giành chiến thắng thuyết phục, khiến đối thủ phải "lấm lưng trắng bụng".