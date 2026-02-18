Sắc xuân mê hoặc lòng người trên đỉnh Bạch Mã

(PLO)- Dưới bàn tay khéo léo của tạo hóa, đỉnh Bạch Mã mùa này tựa như một bức tranh thổ cẩm dệt từ ngàn sắc hoa, níu chân kẻ lữ hành trong cơn say bất tận.
Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) không chỉ là lá phổi xanh điều hòa khí hậu mà còn là một bảo tàng sống về đa dạng sinh học với độ cao hơn 1.700 m.
Khi những cơn mưa kỷ lục vừa dứt, cả cánh rừng già chuyển mình, khoác lên lớp áo mới rực rỡ của mùa xuân. Từ đỉnh cao mây phủ, sắc đỏ của đỗ quyên hòa cùng với những gam màu chuyển tiếp của lá non tạo nên một bản giao hưởng màu sắc mê hoặc lòng người.
Dưới đây là một số hình ảnh do Vườn Quốc gia Bạch Mã ghi lại:
Cận cảnh vẻ đẹp tinh khiết của đỗ quyên hoa chuông - loài hoa mang hình dáng như những chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng giữa đại ngàn.