Sắc xuân mê hoặc lòng người trên đỉnh Bạch Mã 18/02/2026 16:32

(PLO)- Dưới bàn tay khéo léo của tạo hóa, đỉnh Bạch Mã mùa này tựa như một bức tranh thổ cẩm dệt từ ngàn sắc hoa, níu chân kẻ lữ hành trong cơn say bất tận.

Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) không chỉ là lá phổi xanh điều hòa khí hậu mà còn là một bảo tàng sống về đa dạng sinh học với độ cao hơn 1.700 m.

Khi những cơn mưa kỷ lục vừa dứt, cả cánh rừng già chuyển mình, khoác lên lớp áo mới rực rỡ của mùa xuân. Từ đỉnh cao mây phủ, sắc đỏ của đỗ quyên hòa cùng với những gam màu chuyển tiếp của lá non tạo nên một bản giao hưởng màu sắc mê hoặc lòng người.

Dưới đây là một số hình ảnh do Vườn Quốc gia Bạch Mã ghi lại:

Đại ngàn Bạch Mã nhìn từ trên cao, nơi những thảm rừng nguyên sinh xanh mướt chuyển mình trong làn sương sớm của mùa xuân.

Sau những tháng mưa lớn, bức tranh thiên nhiên Bạch Mã bừng sáng với những mảng màu thay đổi từ xanh nhạt sang vàng và đỏ rực của lá non.

Cận cảnh vẻ đẹp tinh khiết của đỗ quyên hoa chuông - loài hoa mang hình dáng như những chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng giữa đại ngàn.

Đỗ quyên hoa chuông thường mọc chụm ở đầu cành, tạo nên những điểm nhấn nhẹ nhàng và thanh tao.

Sắc đỏ kiêu sa của đỗ quyên hoa đỏ, một trong những biểu tượng làm nên thương hiệu của mùa xuân trên đỉnh Bạch Mã.

Khác với vẻ mong manh của đỗ quyên chuông, đỗ quyên đỏ mang vẻ rực rỡ, mạnh mẽ, thường nở rộ vào mùa xuân khi tiết trời ấm dần lên.

Những màu sắc rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn giữa không gian rừng già tĩnh mịch.

Những loài hoa góp thêm nét lãng mạn cho bức tranh mùa xuân trên đỉnh Bạch Mã.

Vào mùa xuân hoặc khi chuyển mùa, những tán lá phong chuyển từ xanh sang vàng, cam và đỏ, tạo nên khung cảnh đậm chất ôn đới ngay giữa lòng miền Trung.

Tại Bạch Mã, đỗ quyên đỏ thường mọc tập trung nhiều nhất ở khu vực thác Đỗ Quyên. Sắc đỏ rực rỡ giữa đại ngàn xanh thẳm là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đây.

Nhiều loại quả rừng xuất hiện vào mùa xuân, tạo điểm nhấn màu sắc độc đáo cho thảm thực vật tại Vườn quốc gia Bạch Mã.