Du khách đổ về Đại Nội Huế xem lễ Đổi gác, hái lộc đầu năm

(PLO)- Sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ, những vị khách quốc tế đầu tiên đã xông đất và tham gia nhiều hoạt động vui Tết trong Đại Nội Huế.

Sáng 17-2 (nhằm ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Di sản Huế.

Không chỉ là hoạt động thường niên, lễ đón khách năm nay mang đậm dấu ấn văn hóa với sự tái hiện kỳ công các nghi thức cung đình xưa như lễ Đổi gác tại Đại Nội Huế.

Tất cả đã tạo nên một bức tranh Tết di sản sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về trẩy hội, tìm lại những giá trị truyền thống trong ngày đầu năm mới.

dai-noi-hue-3.jpg
Toàn cảnh Ngọ Môn rực rỡ cờ hoa trong buổi sáng Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.
dai-noi-hue-5.jpg
Đội ngũ lính gác trong trang phục truyền thống thực hiện nghi thức Lễ Đổi gác trang trọng trước cổng Ngọ Môn.
dai-noi-hue-2.jpg
Những vị khách quốc tế đầu tiên bất ngờ và hào hứng khi được lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng hoa và quà đầu xuân.
dai-noi-hue-12.jpg
Khoảnh khắc súng Thần công khai hỏa, tạo nên âm thanh vang dội báo hiệu một năm mới bắt đầu tại khu vực di tích.
dai-noi-hue-11.jpg
Du khách trong và ngoài nước chăm chú theo dõi màn biểu diễn Đại nhạc mang âm hưởng uy nghiêm của chốn cung đình.
dai-noi-hue-10.jpg
Du khách du xuân trong Kinh thành Huế.
dai-noi-hue-9.jpg
Nhiều gia đình du xuân, chụp ảnh lưu niệm trong Đại Nội Huế.
du-xuan-dai-noi-hue.jpg
Các bạn trẻ hái lộc đầu năm.
dai-noi-hue-7.jpg
Du khách nước ngoài hái lộc đầu năm trong Đại Nội Huế.
dai-noi-hue-14.jpg
Dòng người nườm nượp đổ về cửa chính Ngọ Môn trong ngày Mùng 1 Tết.
dai-noi-hue-1.jpg
Nụ cười rạng rỡ của du khách tham quan Đại Nội Huế trong ngày Mồng một Tết.
