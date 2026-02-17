Du khách đổ về Đại Nội Huế xem lễ Đổi gác, hái lộc đầu năm

Sáng 17-2 (nhằm ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Di sản Huế.
Không chỉ là hoạt động thường niên, lễ đón khách năm nay mang đậm dấu ấn văn hóa với sự tái hiện kỳ công các nghi thức cung đình xưa như lễ Đổi gác tại Đại Nội Huế.
Tất cả đã tạo nên một bức tranh Tết di sản sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về trẩy hội, tìm lại những giá trị truyền thống trong ngày đầu năm mới.