Mãn nhãn màn pháo hoa trên bầu trời xứ Huế đêm Giao thừa 17/02/2026 07:55

(PLO)- Đêm Giao thừa, bầu trời Cố đô đã có một màn trình diễn mãn nhãn với 1.000 quả pháo hoa tầm cao rực sáng trên nền Kỳ Đài uy nghi.

Đúng 0 giờ ngày 17-2 (Mồng 1 Tết Bính Ngọ), trong không gian trầm mặc và cổ kính của Quảng trường Ngọ Môn, 1.000 quả pháo hoa tầm cao đã đồng loạt rực sáng, vẽ nên những bức tranh ánh sáng khổng lồ trên bầu trời Cố đô.

Giữa tiếng reo hò của hàng vạn người dân, Huế không chỉ đón chào năm mới bằng sự hoành tráng của âm thanh và ánh sáng, mà còn mở ra một hành trình di sản đầy cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn. Ảnh: X.ĐẠT

Lãnh đạo Thành phố Huế cùng với đông đảo người dân cố đô tham dự chương trình.

Đại biểu, người dân chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật đón giao thừa năm mới Bính Ngọ.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Đúng 0 giờ, những quả pháo tầm cao vút lên từ khu vực Kỳ Đài.

Những chùm pháo hoa tầm cao xòe nở rực rỡ, soi bóng xuống dòng sông Hương thơ mộng. Ảnh: Đ.HOÀNG

Người dân và du khách dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc "mãn nhãn" với màn pháo hoa tầm cao.

Bông pháo hoa hình tuyệt đẹp bung tỏa ngay phía trên đỉnh Kỳ Đài - biểu tượng của Cố đô Huế.

Niềm vui của các bạn trẻ và khách quốc tế khi được chứng kiến màn pháo hoa hoành tráng trong không khí se lạnh của Tết Huế.

Pháo hoa soi bóng xuống dòng sông Hương thơ mộng.