Mãn nhãn màn pháo hoa trên bầu trời xứ Huế đêm Giao thừa

(PLO)- Đêm Giao thừa, bầu trời Cố đô đã có một màn trình diễn mãn nhãn với 1.000 quả pháo hoa tầm cao rực sáng trên nền Kỳ Đài uy nghi.
Đúng 0 giờ ngày 17-2 (Mồng 1 Tết Bính Ngọ), trong không gian trầm mặc và cổ kính của Quảng trường Ngọ Môn, 1.000 quả pháo hoa tầm cao đã đồng loạt rực sáng, vẽ nên những bức tranh ánh sáng khổng lồ trên bầu trời Cố đô.
Giữa tiếng reo hò của hàng vạn người dân, Huế không chỉ đón chào năm mới bằng sự hoành tráng của âm thanh và ánh sáng, mà còn mở ra một hành trình di sản đầy cảm xúc.