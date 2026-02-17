Hà Nội: Hàng vạn người dân, du khách đón giao thừa dưới màn pháo hoa rực rỡ 17/02/2026 01:40

(PLO)- Tối 16-2 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ), hàng vạn người dân và du khách đã đổ về các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội như khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây… để chờ đón thời khắc giao thừa, chào năm mới 2026.

Từ đầu giờ tối, các tuyến phố dẫn về khu vực trung tâm như quanh hồ Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên, ven hồ Tây đã đông kín người. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

Màn pháo hoa rực rỡ bên mặt hồ Tây.

Không khí háo hức lan tỏa khắp các tuyến phố, hòa cùng tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội những ngày giáp Tết.

Theo kế hoạch, đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn thành phố, thời lượng 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17-2, tức mùng 1 Tết).

Những bông pháo hoa lung linh trên nền trời Hà Nội trong thời khắc thiêng liêng đón chào năm mới.

Riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa pháo hoa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Người dân, du khách ghi lại màn pháo hoa rực rỡ bên hồ Hoàn Kiếm.

Đúng 0 giờ, những loạt pháo đầu tiên rực sáng trên bầu trời đêm Thủ đô, với nhiều màu lung linh, huyền ảo. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt mỗi khi từng chùm pháo hoa bung nở, xếp tầng rực rỡ trên nền trời.

Những chùm pháo bông rực rỡ trên nền trời Hà Nội mang theo hi vọng một năm mới an lành cho người dân và đất nước.

Nhiều người dân chia sẻ, khoảnh khắc giao thừa bên gia đình, bạn bè dưới màn pháo hoa là thời điểm thiêng liêng nhất trong năm. “Dù năm qua còn nhiều khó khăn nhưng nhìn pháo hoa rực sáng, tôi tin năm mới sẽ khởi sắc hơn”, một người dân bày tỏ.

Một gia đình bên nhau cùng xem pháo hoa trong thời khắc đón chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Du khách cũng hoà chung niềm vui với người dân Hà Nội chào đón Xuân Bính Ngọ dưới màn pháo hoa rực rỡ.

Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng chọn Thủ đô là điểm đến dịp Tết. Họ hòa mình vào dòng người, cùng đếm ngược và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp đầu xuân.