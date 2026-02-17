Hà Nội: Hàng vạn người dân, du khách đón giao thừa dưới màn pháo hoa rực rỡ

Từ đầu giờ tối, các tuyến phố dẫn về khu vực trung tâm như quanh hồ Hoàn Kiếm, đường Thanh Niên, ven hồ Tây đã đông kín người. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
Không khí háo hức lan tỏa khắp các tuyến phố, hòa cùng tiết trời se lạnh đặc trưng của Hà Nội những ngày giáp Tết.
Theo kế hoạch, đúng thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn thành phố, thời lượng 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17-2, tức mùng 1 Tết).
Riêng khu vực hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa pháo hoa, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Đúng 0 giờ, những loạt pháo đầu tiên rực sáng trên bầu trời đêm Thủ đô, với nhiều màu lung linh, huyền ảo. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt mỗi khi từng chùm pháo hoa bung nở, xếp tầng rực rỡ trên nền trời.
Nhiều người dân chia sẻ, khoảnh khắc giao thừa bên gia đình, bạn bè dưới màn pháo hoa là thời điểm thiêng liêng nhất trong năm. “Dù năm qua còn nhiều khó khăn nhưng nhìn pháo hoa rực sáng, tôi tin năm mới sẽ khởi sắc hơn”, một người dân bày tỏ.
Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng chọn Thủ đô là điểm đến dịp Tết. Họ hòa mình vào dòng người, cùng đếm ngược và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp đầu xuân.