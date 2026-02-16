Thủ tướng đề nghị miễn phí suất ăn 3 ngày Tết cho bệnh nhân trên cả nước 16/02/2026 16:23

(PLO)- Nhân dịp Tết, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, các địa phương và bệnh viện thu xếp kinh phí phục vụ miễn phí suất ăn cho bệnh nhân, người nhà trong 3 ngày Tết.

Ngày 16-2, nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã đến kiểm tra công tác ứng trực Tết, thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên y tế và người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Người đứng đầu Chính phủ cũng đã trực tiếp tới thăm, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân đang được cấp cứu, động viên người bệnh an tâm điều trị để nhanh chóng hồi phục, sớm trở về sum họp với gia đình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NHẬT BẮC

Sứ mệnh lịch sử và '5 cái hơn'

Xúc động khi đến thăm hai cơ sở y tế đầu ngành trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ - thời điểm mọi người dân đều mong muốn về sum họp gia đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những vất vả, hi sinh và áp lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước.

Thủ tướng đặc biệt ghi nhận nỗ lực của ngành y trong những ngày lễ, Tết đã luôn tranh thủ "giờ vàng", thực hiện phương châm "xử trí trước - thủ tục sau", để không gây phiền hà cho người bệnh, đồng thời chia sẻ với những bệnh nhân bắt buộc phải ở lại điều trị trong dịp Tết cổ truyền.

Qua kiểm tra thực tế, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị và ứng trực Tết của hai bệnh viện với "5 cái hơn". Cụ thể là: Sạch sẽ hơn, trang thiết bị tốt hơn, cách tổ chức khoa học hơn, người bệnh và gia đình bệnh nhân thấy phấn khởi hơn, và uy tín của các bệnh viện ngày càng cao hơn cùng sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ y bác sĩ.

Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành y tế nói chung, cũng như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức nói riêng đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thời gian qua.

Nhấn mạnh vai trò là các bệnh viện tuyến đầu về chuyên môn và là tuyến cuối cùng trong cuộc chiến giành giật sự sống, Thủ tướng khẳng định đây là niềm hi vọng lớn nhất của người bệnh.

Thủ tướng đề nghị các bệnh viện xác định rõ trách nhiệm, niềm tự hào và sứ mệnh lịch sử vẻ vang này để dốc sức cứu chữa bệnh nhân. Chia sẻ về vị thế của hai bệnh viện, Thủ tướng cho rằng khi nhen nhóm hi vọng cuối cùng, người bệnh sẽ nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai nếu là bệnh nội khoa và đến Bệnh viện Việt Đức nếu là bệnh ngoại khoa.

"Khi hi vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người xuất hiện, người dân nghĩ ngay đến hai cơ sở này và đây chính là danh hiệu cao quý nhất, hơn bất cứ danh hiệu nào khác", Thủ tướng nói.

Thủ tướng phát biểu chúc Tết tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NHẬT BẮC

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành y tế và hai bệnh viện tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó xác định nghề y là nghề đặc biệt, nhân lực y tế cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Cùng với đó là việc thực hiện Nghị quyết 261/2025 về cơ chế đặc thù và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực khám chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh và làm chủ công nghệ y học tiên tiến.

Không để mất cơ hội cuối cùng dù là nhỏ nhất

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh số hóa, quản trị thông minh và chuyển giao công nghệ hiện đại. Đội ngũ cán bộ cần được nâng cao trình độ chuyên môn với tinh thần "sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức".

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần "3 không": Không gây phiền hà cho người bệnh, không để bệnh nhân thất vọng và không để mất cơ hội cuối cùng, dù là nhỏ nhất.

Thủ tướng với cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NHẬT BẮC

Đối với công tác quy hoạch và phát triển, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cùng hai bệnh viện có phương án tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các cơ sở 2. Việc này cần đặc biệt chú ý đến chất lượng nhân lực, bố trí phương tiện đi lại, nơi ở cho đội ngũ nhân viên y tế và quan trọng nhất là giữ gìn, phát huy thương hiệu vốn có.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, quy hoạch lại cơ sở hiện tại theo hướng khang trang, sạch đẹp. Các bệnh viện tuyến cuối cần được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất, đảm bảo công khai, minh bạch và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Riêng với Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng cho rằng với nguồn nhân lực dồi dào, đơn vị cần sẵn sàng bổ sung, hỗ trợ cho các bệnh viện khác khi có yêu cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: NHẬT BẮC

Liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh, Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Việt Đức trích kinh phí, phục vụ các suất ăn trong 3 ngày Tết cho bệnh nhân ngoại khoa và người nhà.

Nhân dịp này, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành, các bệnh viện trên cả nước căn cứ khả năng, điều kiện thực tế để cố gắng thu xếp kinh phí, phục vụ miễn phí các suất ăn trong 3 ngày Tết (29, mùng 1, mùng 2 Tết) cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Về các kiến nghị cụ thể, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Bệnh viện Bạch Mai liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất. Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị trong quý I-2026 phải hoàn thành việc nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Đối với những đề xuất của Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho bệnh viện theo đúng nguyên tắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Ảnh: NHẬT BẮC

Tại buổi làm việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đơn vị xác định trực Tết là nhiệm vụ trực chiến, tuyệt đối không chủ quan hay bị động. Hiện, cơ sở này đang điều trị nội trú cho 1.200 người bệnh. Trước đó, bệnh viện đã rà soát toàn bộ các khoa lâm sàng, cho xuất viện sớm các ca bệnh đã ổn định để giải phóng giường bệnh, tập trung nguồn lực cho cấp cứu dịp Tết.

Bệnh viện quán triệt nguyên tắc "3 không": Không từ chối cấp cứu, không đùn đẩy người bệnh, không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan, đồng thời sẵn sàng kịch bản cho các tình huống thảm họa, dịch bệnh.

Trong 3 ngày Tết (29, mùng 1, mùng 2), bệnh viện tổ chức cung cấp 3.600 suất ăn miễn phí mỗi bữa (3 bữa/ngày) cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Năm 2025, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 1,9 triệu lượt khám (tăng 8,89%), điều trị nội trú hơn 263.000 lượt (tăng 22,83%) với ngày điều trị trung bình giảm còn 4,89 ngày. Đơn vị cũng đã vận hành hiệu quả mô hình "bệnh viện không giấy tờ", giảm 30% thời gian chờ đợi và kết nối hội chẩn trực tuyến với hơn 50 bệnh viện vệ tinh.

Còn tại Bệnh viện Việt Đức - trung tâm ngoại khoa hạng đặc biệt, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, cho biết hiện có 500 người bệnh đang điều trị nội trú.

Để giảm tải và phục vụ tốt nhất cho người bệnh chấn thương trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện đã bố trí bổ sung thêm phòng mổ A. Khu vực này chuyên phẫu thuật cấp cứu các chấn thương như gãy xương kín, gãy hở độ I, chấn thương cột sống, hàm mặt, đảm bảo bệnh nhân được phẫu thuật ngay mà không phải chờ đợi.