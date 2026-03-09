Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm tài chính tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 09/03/2026 15:14

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Theo đó, cơ quan thanh tra phát hiện trong công tác quản lý doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hạch toán tăng không đúng số tiền hơn 9,8 tỉ đồng. Đơn vị này cũng hạch toán khoản trích dự phòng nợ phải thu khó đòi vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng quy định với số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Năm 2024, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hạch toán thiếu doanh thu tài chính đối với cổ tức nhận được từ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thống Nhất số tiền hơn 5,9 tỉ đồng.

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Ảnh: VH.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018-2024, việc ban hành một số quy chế về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp còn nhiều thiếu sót. Đơn vị chưa xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác theo quy định của tập đoàn.

Về đầu tư tài chính dài hạn, Thanh tra Chính phủ phát hiện Tổng Công ty Cao su Đồng Nai góp vốn, cổ phần tại công ty con chưa đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và quy chế nội bộ.

Tổng công ty không xây dựng kế hoạch giám sát tài chính đối với các công ty con giai đoạn 2018-2024. Việc này dẫn đến một số công ty con có dấu hiệu mất an toàn tài chính nhưng không được giám sát kịp thời. Đồng thời, đơn vị chưa ban hành quy chế giám sát tài chính theo quy định.

Trước những vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng công ty Cao su Đồng Nai hạch toán giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận chịu thuế 9,8 tỉ đồng và nộp bổ sung 12,7 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan thẩm quyền căn cứ kết luận thanh tra để xử lý vi phạm hành chính, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan qua từng thời kỳ.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện kết luận, nếu phát hiện hành vi gây thiệt hại, thất thoát vốn và tài sản nhà nước phải kịp thời chấn chỉnh. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.