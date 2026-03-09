Hà Nội có thể bồi thường gấp đôi khi thu hồi đất làm đại lộ cảnh quan sông Hồng 09/03/2026 13:36

(PLO)- UBND TP Hà Nội cho biết có thể áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao gấp hai lần so với quy định hiện hành khi thu hồi đất để triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, thành phố đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án, căn cứ theo Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Đáng chú ý, theo điểm a khoản 2 điều 1 Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15, Hà Nội được phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đồng thời, điểm a khoản 4 điều 7 của nghị quyết này quy định HĐND TP Hà Nội được quyết định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tối đa bằng hai lần so với quy định hiện hành.

UBND TP Hà Nội đang xem xét có thể áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao gấp hai lần so với quy định hiện hành khi thu hồi đất để triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Trọng Phú

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng căn cứ phạm vi, ranh giới sơ bộ của dự án để chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập khi được thành phố chấp thuận.

Các địa phương này có trách nhiệm chủ trì tổ chức công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu và đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29 cuối năm 2025, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo phương án đề xuất, dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; cùng khoảng 2.100 ha dành cho giải phóng mặt bằng và tái thiết đô thị.

Dự án được chia thành bốn dự án thành phần độc lập. Trong đó, hai dự án thành phần đầu tiên triển khai tại tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, bao gồm trục giao thông, công viên cảnh quan và khu vực tái thiết đô thị.

Dự án thành phần thứ ba là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Dự án thành phần thứ tư là các khu đô thị tái định cư, bố trí tại chỗ hoặc trên các quỹ đất đối ứng.

Theo quy hoạch, dự án trải dài dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của thành phố.

Số liệu khảo sát sơ bộ cho thấy khoảng 50.000 hộ dân (tương đương khoảng 200.000 người) sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, có thể phải di dời, thay đổi nơi ở, học tập và sản xuất kinh doanh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 855.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.