Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 25/10/2025 09:18

(PLO)- Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, một trong những dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai Tổ phó là ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Các thành viên gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành và đơn vị liên quan như Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Công an TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Viện Quy hoạch xây dựng cùng đại diện chính quyền cơ sở khu vực thực hiện dự án.

Theo quyết định của UBND TP, Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng, triển khai công tác lập quy hoạch và xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư tổng thể cho dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bao gồm các dự án thành phần độc lập.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời chuẩn bị tài liệu, báo cáo trình Thành ủy, UBND TP, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nội muốn nghiên cứu xây dựng trục không gian xanh, hiện đại và đồng bộ dọc sông Hồng theo quy hoạch được công bố. Ảnh: Trọng Phú

Tổ công tác sẽ họp định kỳ hai tuần một lần để đánh giá tiến độ và chỉ đạo các nội dung chuyên đề. Khi cần thiết, Tổ trưởng có thể triệu tập họp đột xuất để xử lý những vấn đề phát sinh.

Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian văn hóa di sản, du lịch và dịch vụ, kết nối thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Theo đó, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là trục không gian chiến lược, kết nối các khu vực hai bên bờ sông, mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo trục giao thông, cảnh quan hiện đại và đồng bộ.

Việc thành lập Tổ công tác liên ngành được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, hạ tầng và tái định cư, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa sông Hồng trở thành trục phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại của Thủ đô.