Phát huy 3 tiên phong, đưa Đồng bằng sông Hồng thành một vùng động lực quan trọng 20/09/2025 14:52

(PLO)- Với vai trò, vị trí, tiềm năng và cơ hội nổi trội, Thủ tướng đề nghị vùng Đồng bằng sông Hồng cần phát huy 3 tiên phong để trở thành vùng động lực quan trọng nhất cả nước.

Sáng ngày 20-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng.

Đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực

Tại Hội nghị, Hội đồng đánh giá vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, là một cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò quyết định cho sự phát triển của cả nước.

Trước những khó khăn, thách thức của tình hình quốc tế và trong nước, kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng nỗ lực đạt được những kết quả tích cực, dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9,32%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và dẫn đầu trong 6 vùng kinh tế. Trong 8 tháng, vùng là điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 5,4 tỉ USD chiếm 49,2% tổng số vốn đăng ký của cả nước; đứng đầu về thu ngân sách Nhà nước, đạt trên 814,6 nghìn tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, chủ trì Hội nghị lần thứ 6. Ảnh: VGP

Vùng Đồng bằng sông Hồng cũng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, với tổng kim ngạch đạt 129,3 tỉ USD; tiên phong trong giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân của vùng đạt 53,6% kế hoạch giao…

Đặc biệt, các địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ, dẫn đầu hoặc thuộc top dẫn đầu cả nước trong các lĩnh vực như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình đạt mức tăng trưởng từ 10,5 đến 11,2%; Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI; Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về thu ngân sách Nhà nước; Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu; Ninh Bình đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công...

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn còn những điểm nghẽn, tồn tại, như: mô hình phát triển của vùng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và chưa bắt kịp với xu thế; chưa hình thành những chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành đủ mạnh; sau hợp nhất, việc chuyển tiếp thực hiện quy hoạch tại các tỉnh, thành phố có phần lúng túng.

Hay, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án liên kết vùng: Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các dự án khu kinh tế cửa khẩu Quảng Ninh… vẫn còn chậm.

Đưa Đồng bằng sông Hồng thành một vùng động lực quan trọng

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu vùng phải thực hiện 3 tiên phong. Cụ thể: Tiên phong, đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Tiên phong, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Và tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường, củng cố niềm tin, hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát các điểm nghẽn thể chế liên quan tất cả các lĩnh vực để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ được giao tổng hợp, báo cáo, đề xuất Quốc hội trong Kỳ họp thứ mười sắp tới.

Cùng với đó, chủ động điều chỉnh quy hoạch, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng; tạo sự liên kết trong toàn vùng để khai thác hiệu quả hạ tầng toàn vùng.

Bộ Tài chính chủ động lắng nghe, tiếp thu bổ sung các quy hoạch trong tổng thể quy hoạch quốc gia.

Thủ tướng đề nghị vùng Đồng bằng sông Hồng cần phát huy '3 tiên phong'. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đất đai, tài nguyên, khoáng sản, rừng, biển… đều là sở hữu toàn dân, Nhà nước đại diện quyền sở hữu và định đoạt mọi vấn đề liên quan như giá cả và bình đẳng, công bằng. Ông yêu cầu không để tình trạng giao các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho tư nhân rồi để xảy ra găm hàng, đội giá.

Kế đó, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó phải tăng thu, tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh, vận dụng sáng tạo các mô hình hợp tác, nhất là hợp tác công - tư để phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đảm bảo thống nhất, liên thông, thông suốt trên một hạ tầng, nền tảng.

Cùng với đó, khẩn trương xử lý các vướng mắc tại các dự án tồn đọng kéo dài; giải quyết các vấn đề môi trường, an sinh xã hội; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, kết nối di sản, văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh chủ động đẩy mạnh liên kết các địa phương trong vùng và liên kết với các vùng khác, mở rộng kết nối quốc tế, trong đó Quảng Ninh triển khai ngay Khu hợp tác kinh tế qua biên giới để kết nối với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm đưa Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam Bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn tới.