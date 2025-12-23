Cựu Tổng thống Clinton yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ tỉ phú Epstein, không chỉ hình ảnh ông 23/12/2025 06:12

(PLO)- Người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cáo buộc rằng cách thức Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein cho thấy “ai đó hoặc điều gì đó đang được bảo vệ".

Ngày 22-12, ông Angel Ureña - người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã kêu gọi Bộ Tư pháp nước này công bố bất kỳ tài liệu nào còn lại liên quan cựu tổng thống trong hồ sơ tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo tờ The Hill.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Ureña nói rằng theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, Bộ Tư pháp Mỹ có nghĩa vụ "cung cấp toàn bộ hồ sơ đầy đủ và toàn diện mà người dân yêu cầu và xứng đáng được biết".

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton (giữa) và tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein (trái). Ảnh: BỘ TƯ PHÁP MỸ/ Zuma Press Wire/Shutterstock

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một loạt tài liệu ban đầu liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein, bao gồm ảnh của cựu Tổng thống Clinton. Tuy nhiên, các nghị sĩ Ro Khanna (đảng Dân chủ) và Thomas Massie (đảng Cộng hòa) đã chỉ trích bộ này vì không công bố tất cả những gì họ có về ông Epstein và vì đã che giấu tên của các cá nhân trong các tài liệu.

Ông Ureña cũng đồng tình với các nhà lập pháp, cáo buộc rằng những gì Bộ Tư pháp Mỹ “đã công bố cho đến nay, và cách thức họ công bố, cho thấy rõ một điều: ai đó hoặc điều gì đó đang được bảo vệ".

“Chúng ta không biết ai, cái gì hay tại sao. Nhưng chúng ta biết điều này: Chúng ta không cần sự bảo vệ như vậy” - ông Ureña cho hay.

Ông Ureña nói rằng nếu Bộ Tư pháp Mỹ từ chối đáp ứng yêu cầu của ông Clinton, điều đó sẽ xác nhận ý định của chính quyền trong việc "sử dụng việc công bố thông tin có chọn lọc để ám chỉ hành vi sai trái đối với những cá nhân đã nhiều lần được chính Bộ Tư pháp minh oan trong nhiều năm".

Ông Clinton xuất hiện trong một số bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố về hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein. Cựu tổng thống chưa bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan ông Epstein.

Ông Ureña nói hồi tuần trước rằng ông Clinton nằm trong số những người "không biết gì và đã cắt đứt quan hệ với Epstein trước khi tội ác của ông ta bị phơi bày".

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết bộ này đang xem xét các tài liệu mà họ nắm giữ để bảo vệ danh tính của các nạn nhân và có thể sẽ công bố thêm hàng trăm nghìn trang tài liệu nữa trong những tuần tới.

Ông Blanche cũng nói thêm rằng “không có ý định giữ lại bất cứ điều gì vì có tên của [Tổng thống] Donald J. Trump hay bất kỳ ai khác”.