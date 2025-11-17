Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng về khả năng công bố hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein 17/11/2025 08:11

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tin rằng cuộc bỏ phiếu về khả năng công bố các hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein sẽ giúp chấm dứt những cáo buộc về quan hệ giữa tỉ phú này và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 16-11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói rằng ông tin cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra về khả năng công bố các hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein sẽ giúp chấm dứt những cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump có bất kỳ liên hệ nào với hành vi phạm tội của ông Epstein, theo hãng tin Reuters.

“Họ làm vậy để tấn công Tổng thống Trump dựa trên giả thuyết rằng ông có liên quan. Ông ấy không hề liên quan” - ông Johnson nói với đài Fox News.

“Chuyện ông Epstein là toàn bộ kế hoạch của họ, nên chúng tôi sẽ lấy vũ khí đó khỏi tay họ. Hãy làm cho xong. Không có gì phải che giấu” - ông Johnson nói, nhắm vào đảng Dân chủ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Mặc dù ông Trump và ông Epstein từng được nhìn thấy cùng nhau vài thập niên trước, tổng thống Mỹ nói rằng hai người đã cắt đứt quan hệ từ trước khi ông Epstein lĩnh các bản án.

Các email được một ủy ban của Hạ viện công bố tuần trước cho thấy ông Epstein tin rằng ông Trump “biết về các bé gái”, dù không rõ cụm từ đó ám chỉ điều gì.

Ông Trump sau đó đã chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ điều tra mối liên hệ giữa một số chính trị gia Dân chủ nổi bật với ông Epstein.

Hạ nghị sĩ Ro Khanna, một nghị sĩ Dân chủ bang California và là người đầu tiên bảo trợ kiến nghị kêu gọi bỏ phiếu công bố “hồ sơ Epstein”, hôm 16-11 nói rằng ông kỳ vọng hơn 40 nghị sĩ Cộng hòa sẽ bỏ phiếu ủng hộ.

Ông Khanna nói rằng việc công bố “hồ sơ Epstein” không nhằm vào ông Trump mà nhằm yêu cầu trách nhiệm đối với tất cả những nhân vật quyền lực bị cáo buộc lạm dụng hàng nghìn nạn nhân.

“Đây không phải vấn đề đảng phái. Tất cả họ cần phải chịu trách nhiệm. Nhóm liên quan ông Epstein phải bị loại bỏ” - ông Khanna nói.

Hạ viện dự kiến bỏ phiếu về khả năng công bố “hồ sơ Epstein” vào tuần này.

Tỉ phú Epstein - trùm tài chính mang nhiều tai tiếng và từng bị kết án tội tình dục - đã tự sát trong phòng giam tại New York năm 2019.