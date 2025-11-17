Tàu sân bay Mỹ đến Caribbean, tăng cường chiến dịch ‘Mũi giáo phương Nam’ 17/11/2025 05:43

(PLO)- Quân đội Mỹ cho biết một tàu sân bay của Mỹ hiện đã có mặt tại biển Caribbean để tăng cường cho chiến dịch truy quét ma túy mang tên "Mũi giáo phương Nam".

Ngày 16-11, quân đội Mỹ cho biết một tàu sân bay của Mỹ hiện đã có mặt tại biển Caribbean để tăng cường chiến dịch truy quét ma túy, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tăng cường lực lượng tại Caribbean như một phần của sáng kiến chống buôn lậu ma tuý.

Bộ Chỉ huy Miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM), đơn vị giám sát lực lượng Mỹ tại Mỹ Latinh và Caribbean, trước đó cho biết Nhóm tàu tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã đi vào khu vực phụ trách của lực lượng này.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Hôm 16-11, SOUTHCOM ra thông cáo cho biết nhóm tàu tác chiến đã đi vào biển Caribbean, nói rằng động thái này nhằm thực hiện “chỉ đạo của ông Trump về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và ngăn chặn khủng bố ma túy”.

Nhóm tàu tác chiến này gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường cùng các tàu hỗ trợ và máy bay.

Nhóm tàu hợp lực với nhiều chiến hạm khác đã có mặt tại Caribbean, trong đợt triển khai được gọi là “Chiến dịch Southern Spear” (Mũi giáo phương Nam).

Sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford là đợt tăng cường hỏa lực lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong nhiều thập niên, nâng tổng số binh sĩ Mỹ tại Caribbean lên khoảng 12.000 người trên gần chục tàu Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Paul Lanzilotta, chỉ huy nhóm tàu tác chiến USS Gerald R. Ford, nói rằng lực lượng này sẽ củng cố đội tàu chiến Mỹ vốn đã lớn trong khu vực nhằm “bảo vệ an ninh và thịnh vượng của đất nước trước chủ nghĩa khủng bố ma túy ở Tây Bán Cầu”.

Theo AFP, kể từ khi mở chiến dịch quân sự chống buôn lậu ma túy vào tháng 9, lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích vào tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy trên vùng biển quốc tế, khiến 83 người chết.