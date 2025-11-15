Trung Quốc lên tiếng sau tin Alibaba bị Nhà Trắng cáo buộc giúp Bắc Kinh chống Mỹ 15/11/2025 07:57

(PLO)- Alibaba bác bỏ thông tin bị Nhà Trắng cáo buộc tiếp tay cho quân đội Trung Quốc chống Mỹ, còn Đại sứ quán Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ "đưa ra những cáo buộc vô căn cứ" đối với Bắc Kinh.

Ngày 14-11, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và bản thân hãng thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) đã lên tiếng về thông tin trên tạp chí Financial Times (FT) rằng tập đoàn này bị Nhà Trắng cáo buộc tập đoàn công nghệ này tiếp tay cho quân đội Trung Quốc trong các hoạt động chống lại Mỹ, theo hãng tin Reuters.

FT cùng ngày 14-11 dẫn tin từ một bản ghi nhớ (đề ngày 1-11) bị rò rỉ chứa thông tin đã được giải mật, trong đó nêu rõ cách Alibaba cung cấp cho chính quyền và quân đội Trung Quốc những năng lực mà Washington tin rằng có thể gây ra mối đe doạ đối với an ninh Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận báo cáo này.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc - ông Lưu Bằng Vũ tuyên bố: “Không có bằng chứng xác đáng, Mỹ đã vội vàng đưa ra kết luận vô căn cứ và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với Trung Quốc. Đây là hành động cực kỳ vô trách nhiệm và bóp méo sự thật hoàn toàn. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trước đó, Alibaba cũng nhanh chóng bác bỏ thông tin này, phản bác FT rằng “những lời khẳng định và ám chỉ trong bài viết [của FT] hoàn toàn sai sự thật” và “những tuyên bố được cho là dựa trên thông tin tình báo Mỹ do nguồn tin của các bạn tiết lộ là hoàn toàn vô nghĩa”.

“Chúng tôi đặt câu hỏi về động cơ đằng sau vụ rò rỉ thông tin ẩn danh này, điều mà FT thừa nhận rằng họ không thể xác minh. Chiến dịch PR [tức quan hệ công chúng] ác ý này rõ ràng đến từ một kẻ xấu đang tìm cách phá hoại thoả thuận thương mại gần đây của Tổng thống [Mỹ - ông Donald] Trump với Trung Quốc”, Alibaba viết trong tuyên bố của mình.

Trong một tuyên bố phản hồi, FT cho biết tạp chí này “vẫn giữ nguyên lập trường đưa tin của mình”.

Trong bản tin ban đầu, FT cho biết Nhà Trắng cáo buộc rằng Alibaba đã cung cấp cho chính phủ và quân đội Trung Quốc quyền truy cập dữ liệu khách hàng, bao gồm hồ sơ thanh toán, địa chỉ IP, các dịch vụ liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) và thông tin wi-fi. Alibaba cũng bị cáo buộc cung cấp thông tin về các lỗ hổng phần mềm tại Mỹ.

FT lưu ý rằng cơ quan này không thể độc lập xác minh các cáo buộc nêu trong bản ghi nhớ. Nhà Trắng và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận về cái được cho là bản ghi nhớ bị rò rỉ này.

Sau khi tin về bản ghi nhớ bị rò rỉ này được FT đăng tải và được các cơ quan truyền thông khác chia sẻ lại, cổ phiếu của Alibaba tại Mỹ đã giảm sâu 4,2%.