Lật mở vụ án giết người nhờ một lời đồn 11/01/2026 15:00

(PLO)- Nhận được tin báo, các nhà điều tra đã khai quật thi thể của bà Patricia “Diana” Burrow được chôn từ gần 2 năm trước và tìm thấy bằng chứng tố cáo hung thủ giết người.

Khi ông Steve Burrow trở về nhà sau ca đêm và phát hiện vợ mình – bà Patricia “Diana” Burrow (63 tuổi) đã chết trên ghế, được đắp chăn kín mít, ông đã rất đau lòng.

Thoạt nhìn có vẻ như đó là một cái chết rất tự nhiên, không có dấu hiệu của một vụ giết người. Tuy nhiên, tất cả điều này đã đảo lộn sau khi xuất hiện tin đồn về cái chết của bà. Chính tin đồn này đã hé lộ sự thật kinh hoàng, thậm chí kết cục đó đau lòng hơn tưởng tượng của bất cứ ai.

Cái chết không bằng chứng

Bà Diana là một người bà và là mẹ của 3 đứa con. Bà là một người được yêu mến trong thị trấn nhỏ St. Pauls, bang North Carolina (Mỹ) và luôn giúp đỡ người khác.

Vụ án của bà Diana xảy ra vào ngày 11-3-2011. Cảnh sát Michael Seago được gọi đến hiện trường và thấy ông Steve đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho vợ mình.

Bà Diana và ông Steve Burrow. Ảnh: NBCUNIVERSAL

“Tôi nhận thấy ông Steve Burrow rất hoảng loạn. Ông ấy rất buồn. Ông ấy run rẩy và không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với vợ mình” – cảnh sát Seago kể.

Các nhân viên cấp cứu đã nỗ lực cứu bà Diana nhưng sau đó xác nhận bà đã tử vong tại hiện trường.

Ông Steve kể với các điều tra viên rằng ông về nhà sau ca đêm vào khoảng 7 giờ sáng và nhận thấy vợ mình đang ngủ say trên ghế.

“Thông thường, vợ ông ấy sẽ thức dậy khi ông ấy về nhà. Nhưng hôm đó, bà ấy chỉ nằm trong trạng thái rất thư giãn, rất yên bình với một chiếc chăn đắp lên người và ông Steve tưởng vợ bị lạnh” – chánh án Joseph Osman kể lại.

Các điều tra viên nhận thấy một vết cắt nhỏ ở mắt trái của bà Diana, ngay phía trên lông mày, nhưng đó cũng là dấu vết rõ ràng duy nhất trên cơ thể bà.

Khi được hỏi về vết thương, ông Steve nói với nhà chức trách rằng vợ ông có nhiều vấn đề sức khỏe và đang dùng nhiều loại thuốc. Vết thương trên mí mắt có thể là do bà té ngã.

Vì không có dấu hiệu phạm tội, cái chết của bà Diana được cho là do bệnh tim và các nhà điều tra không tiến hành khám nghiệm tử thi. Vụ án cũng được khép lại vào thời điểm đó.

Bằng chứng bị bỏ sót

Sau đó, vào ngày 22-3-2011, một người đưa thư đã đến trình báo với cảnh sát về một tin đồn đáng lo ngại.

“Người đưa thư nói với sở cảnh sát rằng bà có nghe tin đồn rằng bà Diana thực sự bị siết cổ đến chết. Bà ấy không biết nhiều chi tiết khác, nhưng bà cho biết đó là một tin đồn đang được lan truyền” – đặc vụ Adrian Z. Williams cho biết.

Khi các nhà chức trách đến điều tra, họ mới phát hiện rằng họ chưa phân tích hiện trường vụ án, chưa chụp ảnh hay thu thập mẫu vật nào vào thời điểm bà Diana qua đời. Bà Diana cũng được chôn cất mà không có khám nghiệm tử thi.

Chỉ vài tuần sau khi bà Diana qua đời, ai đó đã đột nhập vào nhà gia đình và lấy trộm một số đồ trang sức của bà Diana, bao gồm nhẫn cưới, cùng với thuốc men và thậm chí cả mì ống, phô mai còn thừa trong tủ lạnh. Một tấm lưới chắn cửa sổ bị mất, khiến cảnh sát tin rằng ai đó đã leo qua cửa sổ để thực hiện vụ trộm.

“Đó có thể là hai vụ việc riêng biệt. Nhưng với tư cách là một nhà điều tra, bạn phải xem xét mọi khía cạnh từ vụ đột nhập và cái chết của bà Diana để xem liệu chúng có liên quan đến nhau hay không” – ông Seago nói.

Cùng ngày xảy ra vụ đột nhập, một cuộc gọi khác đến cảnh sát báo cáo hai người đàn ông, gồm Daniel Johnson (27 tuổi) và anh trai Jason Johnson (28 tuổi) đang đánh nhau trong khu phố.

“Họ nổi tiếng là hay ăn cắp vặt. Thật lòng mà nói, nếu thứ gì đó không được đóng đinh chắc chắn, thì anh em nhà Johnson sẽ ăn cắp nó” – ông Osman nói.

Hung thủ lộ diện

Khi Daniel bị bắt giữ, thám tử tìm thấy một lọ thuốc trong túi anh ta có ghi tên Diana Burrow cùng với chiếc nhẫn và điện thoại di động của bà Diana.

Daniel sau đó bị buộc tội đột nhập, trộm cắp sau khi đột nhập, tàng trữ tài sản đánh cắp và hành hung.

Theo ông Steve, bà Diana thường xuyên giúp đỡ hai anh em, cho họ thức ăn hoặc tiền khi họ cần. Bà thậm chí còn cho hai người này mượn điện thoại di động của mình.

Daniel không chịu khai về nơi anh ta lấy được những món đồ đó. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi bị bắt, mẹ anh ta là bà Melinda Harding đã đến trình báo cảnh sát.

Hai anh em Daniel Johnson và Jason Johnson. Ảnh: NBCUNIVERSAL

Bà cho biết có một hôm Daniel đã uống rượu rất nhiều và nói với bà trong nước mắt rằng Jason đã giết bà Diana.

Với thông tin đó, đặc vụ Williams đã tiếp tục thẩm vấn Daniel. Và cuối cùng anh ta đã đồng ý khai báo.

“Jason nói rằng anh ấy đã đột nhập vào nhà của bà Diana và gặp bà ấy. Sau đó, anh ấy đã túm lấy miệng bà ấy hoặc gì đó… để ngăn bà ấy la hét” – Daniel kể.

Theo lời kể của Daniel, Jason đã bịt miệng bà Diana cho đến khi bà ngừng thở, sau đó bỏ trốn cùng một số đồ trang sức của bà Diana.

Ngày 24-10-2012, các nhà điều tra đã khai quật thi thể của bà Diana.

Bác sĩ pháp y xác định rằng bà Diana chết vì ngạt thở do bị bịt miệng và bị gãy xương ở cổ. Bà cũng bị gãy xương sườn và có vết xước trên tai, mũi và bên trái khuôn mặt, cho thấy bà đã giãy giụa trong những giây phút cuối cùng.

Đối mặt với bằng chứng, Jason cuối cùng đã thừa nhận giết bà Diana. Anh ta khai với nhà chức trách rằng chỉ đột nhập vào nhà để trộm tiền hoặc đồ dùng để mua ma túy, nhưng rồi phát hiện bà Diana đang ngủ trên ghế.

Sau khi bà Diana tỉnh dậy và thấy Jason, Jason đã túm lấy bà và bóp cổ bà đến chết.

Jason sau đó bị kết án 50 năm tù.