Con trai đạo diễn Rob Reiner bị truy tố tội giết bố mẹ, cân nhắc đề nghị án tử 17/12/2025 07:23

(PLO)- Các công tố viên vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có đề nghị mức án tử hình đối với vụ ông Nick Reiner giết hại bố mẹ ruột là vợ chồng đạo diễn Rob Reiner.

Ngày 16-12, giới chức điều tra hạt Los Angeles (bang California, Mỹ) đã mở cuộc họp báo, công bố các thông tin quan trọng về vụ đạo diễn huyền thoại Hollywood - ông Rob Reiner và vợ là bà Michele Singer Reiner bị sát hại, theo đài CNN.

Trước đó, ông Rob và bà Michele được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở khu Brentwood của TP Los Angeles hồi chiều 14-12. Nghi phạm là Nick Reiner, 32 tuổi, con trai giữa của ông Rob và bà Michele, đã bị bắt trong tối cùng ngày.

Trong cuộc họp báo, Chánh Công tố hạt Los Angeles - ông Nathan Hochman cho biết nghi phạm Nick sẽ bị truy tố hai tội danh giết người cấp độ một với tình tiết tăng nặng đặc biệt là giết nhiều người, cùng “cáo buộc đặc biệt” là sử dụng hung khí nguy hiểm, cụ thể là dao.

Cảnh sát trưởng Los Angeles - ông Jim McDonnell trong cuộc họp báo hôm 16-12. Ảnh: CNN/KABC

Với các tội danh này, bị cáo có thể lãnh mức án tù chung thân không được ân xá hoặc án tử hình. Ông Hochman cho biết các công tố viên chưa ra quyết định liệu có yêu cầu án tử hình cho bị cáo hay không.

Ông Hochman cho biết cơ quan công tố sẽ “xem xét ý kiến và nguyện vọng của gia đình” để ra quyết định có đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nick hay không.

Tuy nhiên, CNN lưu ý rằng ngay cả khi bị kết án tử hình, ông Nick vẫn không bị hành quyết, ít nhất là cho tới khi Thống đốc California Gavin Newsom còn tại nhiệm tới đầu năm 2027. Hồi năm 2019, ông Newsom đã ký lệnh tạm ngừng thi hành án tử hình và quy định này có thể được thay đổi nếu California có thống đốc mới.

Ông Hochman cũng cho biết bị cáo Nick đang được kiểm tra sức khoẻ và phiên toà đầu tiên sẽ diễn ra sau khi bản cáo trạng được đệ trình trong chiều 16-12 (giờ địa phương).

Cũng trong buổi họp báo, Cảnh sát trưởng Los Angeles - ông Jim McDonnell cho biết sau khi nhận được tin báo án hôm 14-12, cảnh sát đã tới hiện trường và nhìn thấy thi thế ông bà Reiner, sau đó ngay lập tức tiến hành điều tra toàn diện.

Ông McDonnell lưu ý rằng các nhà điều tra vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và chưa thể xác định chắc chắn án mạng đã xảy ra vào tối 13-12 hay trong ngày 14-12. Điều này rất quan trọng vì thời điểm xảy ra có thể ảnh hưởng đến cách thức truy tố vụ án.

Theo một nguồn thạo tin của CNN, ông Nick đã cãi nhau với bố mình trong một bữa tiệc vào tối 13-12 ở nhà của người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Conan O'Brien ở Los Angeles.

Ông McDonnell cho biết nghi phạm Nick đã được tìm thấy ngay trong tối 14-12 nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát Los Angeles và Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Ông từ chối tiết lộ về chi tiết vụ bắt giữ hay việc ông Nick có trong tình trạng say xỉn hay phê chất kích thích như được đồn đoán hay không.

Chánh Công tố Hochman kêu gọi công chúng không nên tin vào những tin đồn hay suy đoán trên truyền thông, mà cần dựa vào các nguồn tin đáng tin cậy như công bố từ các công tố viên, cảnh sát, cơ quan pháp lý và toà án.

Ông Reiner ra mắt điện ảnh với vai trò đạo diễn vào năm 1984 bằng phim tài liệu được yêu thích This Is Spinal Tap. Hai trong những tác phẩm để đời của ông là When Harry Met Sally (1989) – phim thường được xếp vào hàng những phim hài lãng mạn hay nhất mọi thời đại – và A Few Good Men (1992) được đề cử Oscar cho Phim hay nhất. Ngoài là đạo diễn kiêm diễn viên, ông Rob Reiner còn là một nhà hoạt động chính trị.

Con trai giữa Nick Reiner từng công khai chia sẻ về việc bản thân nhiều lần phải đi điều trị nghiện ma tuý và từng nhiều lần tranh cãi với bố mẹ trong cơn nghiện.

Bào chữa cho ông Nick sẽ là luật sư Alan Jackson – một trong những luật sư hàng đầu tại Los Angeles. Ông từng bào chữa cho nhiều bị cáo vướng phải các tội nghiêm trọng như giết người, tấn công tình dục và thành công thuyết phục toà tuyên trắng án, huỷ cáo buộc hoặc tuyên các mức án gây tranh cãi.