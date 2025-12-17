Bộ trưởng Hegseth tuyên bố không công bố toàn bộ video tấn công tàu ở Caribe 17/12/2025 05:38

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Lầu Năm Góc không có kế hoạch công bố toàn bộ đoạn video chưa chỉnh sửa về một cuộc tấn công gây tranh cãi nhằm vào một tàu bị nghi buôn ma túy ở vùng Caribe.

Ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Lầu Năm Góc không có kế hoạch công bố toàn bộ đoạn video chưa chỉnh sửa về các cuộc tấn công ngày 2-9 nhằm vào một thuyền bị nghi buôn ma túy ở vùng Caribe, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Hegseth và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16-12 đã tổ chức các buổi báo cáo riêng cho toàn bộ thành viên Thượng viện và Hạ viện. Đáp lại yêu cầu của các nghị sĩ đòi thêm thông tin về chiến dịch kéo dài ba tháng rưỡi với hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các thuyền trên vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Hôm 15-12, quân đội Mỹ đã tấn công 3 tàu ở Thái Bình Dương, làm 8 người chết.

“Phù hợp với chính sách lâu nay của Bộ Chiến tranh [Bộ Quốc phòng], dĩ nhiên chúng tôi sẽ không công bố một đoạn video tối mật, đầy đủ và chưa chỉnh sửa như vậy” - ông Hegseth nói với các phóng viên tại Đồi Capitol.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: X

Ông Rubio cho biết chính quyền sẽ tiếp tục làm việc với quốc hội, đồng thời mô tả nhiệm vụ này là “rất thành công”.

Những lo ngại về chiến dịch của quân đội Mỹ gia tăng sau khi có thông tin rằng quân đội Mỹ ngày 2-9 đã tiến hành đợt tấn công thứ hai gây chết người nhằm vào một con thuyền ở vùng Caribe. Đợt tấn công thứ hai này đã giết chết 2 người vốn sống sót sau đợt tấn công thứ nhất và đang bám vào đống tàn dư của con thuyền bốc cháy.

Luật thời chiến quy định rằng những người sống sót trên chiến trường phải được giải cứu.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng để công khai đoạn video, nhưng sau đó lại để ông Hegseth quyết định việc có công bố hay không.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng các buổi báo cáo quá ngắn và các quan chức trong chính quyền của ông Trump tỏ ra không chuẩn bị đầy đủ để trả lời thấu đáo các câu hỏi.

“Chính quyền đến buổi báo cáo này với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không biết mục tiêu cuối cùng là gì. Tổng thống nói những điều khác nhau vào những thời điểm khác nhau và tự mâu thuẫn” - lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói.

Nhìn chung, các nghị sĩ Cộng hòa ca ngợi hành động của ông Trump, mà theo chính quyền là nhằm chống lại hoạt động buôn bán ma túy gây ra cái chết cho người Mỹ.