Thủ tướng Đức: Thời kỳ 'Hoà bình kiểu Mỹ' ở châu Âu đã kết thúc 14/12/2025 09:51

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo châu Âu phải theo đuổi lợi ích của riêng mình khi mà thời kỳ “Hoà bình kiểu Mỹ” - “Pax Americana” đã kết thúc.

Phát biểu tại hội nghị của đảng Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) tại TP Munich hôm 13-12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo các đồng minh trong đảng rằng thời kỳ “Pax Americana” (tạm dịch là thời kỳ “Hoà bình kiểu Mỹ”) đã kết thúc, tờ DW đưa tin.

“Thời kỳ Pax Americana kéo dài hàng thập niên phần lớn đã kết thúc đối với chúng ta ở châu Âu và cả ở Đức. Nó không còn tồn tại dưới hình thức mà chúng ta từng biết” - ông Merz nói.

Ông Merz cho rằng “nước Mỹ hiện đang theo đuổi lợi ích của họ một cách quyết liệt hơn nhiều”, buộc châu Âu “cũng phải theo đuổi lợi ích của mình” trước những thay đổi “mang tính địa chấn” đang diễn ra trên thế giới.

Ông Merz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phải chuẩn bị cho một sự thay đổi cơ bản trong quan hệ với Mỹ ngay giữa lúc các nước thành viên đối mặt mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại hội nghị của đảng Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) tại TP Munich hôm 13-12. Ảnh: dpa

Thủ tướng Đức cũng lặp lại cáo buộc rằng Nga mong muốn vẽ lại biên giới châu Âu, khôi phục phạm vi ảnh hưởng cũ mà Moscow từng có được dưới thời Liên Xô và cảnh báo rằng Điện Kremlin sẽ không dừng lại ở Ukraine.

Mỹ chưa bình luận về phát biểu này của ông Merz.

Trước đó, chính ông Merz hôm 9-12 đã gay gắt chỉ trích Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, cho rằng một số nội dung của tài liệu này là “không thể chấp nhận được” đối với châu Âu.

Phát ngôn trên của ông Merz được đưa trong bối cảnh châu Âu đang gấp rút thảo luận với Kiev và xúc tiến đối thoại với Washington giữa lúc cả Mỹ và Nga đều có vẻ muốn đẩy châu Âu ra khỏi bàn đàm phán về hoà bình cho Ukraine.

Tờ The Wall Street Journal, hãng tin Reuters và trang tin Axios dẫn nguồn tin riêng, cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump là ông Jared Kushner – người giữ vai trò đang tham gia sâu vào nỗ lực của Nhà Trắng tìm kiếm thoả thuận hoà bình cho Ukraine – sẽ tới Berlin (Đức) trong ngày 14-12.

Tại Berlin, ông Witkoff và ông Kushner được cho là sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong ngày 15-12 để thảo luận về tương lai hoà bình cho Ukraine.