Anh-Pháp-Đức đánh tiếng muốn gặp bàn về Ukraine, ông Trump không vội 11/12/2025 08:03

Ngày 10-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các quan chức châu Âu muốn thu xếp một cuộc họp vào cuối tuần này với giới lãnh đạo Mỹ và với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về hòa bình cho Ukraine, nhưng Nhà Trắng cần có “câu trả lời" trước khi quyết định họp, theo tờ Kyiv Independent.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đàm phán với các quan chức châu Âu và Mỹ, kỳ vọng chỉnh sửa thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất để phản ánh tốt hơn lợi ích của Kiev.

Ông Trump nói với báo giới rằng ông đã trao đổi với lãnh đạo Pháp, Đức và Anh (E3) vào ngày 10-12.

“Chúng tôi đã bàn về Ukraine khá gay gắt, và cứ chờ xem câu chuyện sẽ thế nào. Ý tôi là chúng tôi đang đợi câu trả lời” - tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: WHITE HOUSE

Theo ông Trump, các lãnh đạo châu Âu muốn tổ chức một cuộc họp có mặt cả ông Trump và ông Zelensky tại châu Âu vào cuối tuần này, nhưng Nhà Trắng cần thêm sự thuyết phục trước khi đồng ý tham dự.

“Họ muốn chúng tôi đến một cuộc họp cuối tuần ở châu Âu, và chúng tôi sẽ quyết định tùy vào việc họ trả lời thế nào. Chúng tôi không muốn phí thời gian” - ông Trump nói thêm.

Ông Trump không nêu chi tiết bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào đang được đề xuất, nhưng nói rằng ông Zelensky cần “thực tế”.

“Tôi nghĩ ông Zelensky cần thực tế, và tôi tự hỏi, còn bao lâu nữa Ukraine sẽ tổ chức bầu cử” - ông Trump nói.

Ông Trump nói ông và các lãnh đạo Anh-Pháp-Đức đã “trao đổi khá mạnh mẽ” trong cuộc gọi, nhưng từ chối nêu chi tiết.

Tổng thống Mỹ phàn nàn rằng ông Zelensky đã không tổ chức bầu cử ở Ukraine trong nhiều năm và rằng Ukraine đang đối mặt với “tình trạng tham nhũng nghiêm trọng”.

“Ukraine là một nền dân chủ và đã rất lâu rồi họ chưa tổ chức bầu cử” - tổng thống Mỹ lưu ý.

Một ngày trước đó, ông Zelensky thông báo Ukraine đã chỉnh sửa kế hoạch 28 điểm ban đầu thành bộ 20 điểm cùng với các đối tác châu Âu. Ông cũng nói kế hoạch 20 điểm sẽ là trọng tâm của một khuôn khổ hòa bình 3 phần gồm thỏa thuận hòa bình, bảo đảm an ninh và tái thiết.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói với báo giới rằng Ukraine có thể sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Mỹ và các đồng minh châu Âu hỗ trợ bảo đảm an ninh.

Ông Zelensky cũng cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với các nghị sĩ Ukraine ngày 10-12.

Về cuộc điện đàm ngày 10-12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cuộc trao đổi kéo dài 40 phút để xem có thể tiến lên thế nào với “một vấn đề liên quan tất cả chúng ta”.

Các tuyên bố riêng rẽ từ nhóm E3 cho biết các lãnh đạo đã đánh giá cao nỗ lực hòa giải của chính quyền Tổng thống Trump nhằm đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài cho Ukraine.

“Các lãnh đạo nhất trí rằng đây là thời điểm then chốt đối với Ukraine, người dân nước này và an ninh chung của khu vực xuyên Đại Tây Dương” - theo thông cáo từ phía Anh.