Ông Zelensky: Ukraine đã thống nhất với Mỹ về kế hoạch tái thiết hậu xung đột 11/12/2025 05:19

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã thống nhất với Mỹ các điểm then chốt của một kế hoạch tái thiết đất nước - 1 trong 3 tài liệu của Kiev cho kế hoạch chấm dứt chiến sự.

Ngày 10-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã thống nhất các điểm then chốt của một kế hoạch tái thiết đất nước trong các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Tham gia thảo luận cùng ông Zelensky có Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, các quan chức và sĩ quan cấp cao.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói cuộc họp tập trung vào một “tài liệu kinh tế”. Phía Mỹ có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, con rể Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner, và Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư BlackRock - ông Larry Fink.

“Các nguyên tắc của tài liệu kinh tế rất rõ ràng và chúng tôi hoàn toàn thống nhất với phía Mỹ” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

“Một nguyên tắc quan trọng là để việc tái thiết đạt chất lượng cao và tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh trở nên rõ rệt, yếu tố cốt lõi phải là an ninh thực sự. Khi có an ninh, mọi thứ khác mới có thể đi kèm” - tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang tiếp tục hoàn thiện “tài liệu nền tảng” gồm 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến. Ông cho biết thêm 2 tài liệu liên quan khác đề cập bảo đảm an ninh và các vấn đề kinh tế.

Cũng trong ngày 10-12, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về nỗ lực hòa bình mới nhất của Washington nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã có cuộc trao đổi 40 phút với ông Trump để tìm cách thúc đẩy tiến trình về “một vấn đề liên quan tất cả chúng ta”.

Các tuyên bố riêng rẽ của nhóm ba nước cho biết các lãnh đạo đã đánh giá cao nỗ lực trung gian của chính quyền ông Trump nhằm đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài tại Ukraine.

“Tất cả thống nhất rằng đây là thời điểm then chốt đối với Ukraine, với người dân nước này và với an ninh chung của khu vực Đại Tây Dương – châu Âu” - theo tuyên bố từ phía Anh.