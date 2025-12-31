Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận quanh Đài Loan 31/12/2025 19:01

(PLO)- Quân đội Trung Quốc thông báo hoàn thành cuộc tập trận quân sự quanh đảo Đài Loan, đồng thời cho biết sẽ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Ngày 31-12, Đại tá Thi Nghị - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc - thông báo cuộc tập trận quân sự "Sứ mệnh Công lý 2025" quanh đảo Đài Loan đã kết thúc, theo tờ China Military Online.

Ông Thi cho biết quân đội Trung Quốc đã hoàn thành xuất sắc cuộc tập trận quân sự "Sứ mệnh Công lý 2025" và kiểm nghiệm đầy đủ khả năng tác chiến liên hợp của các đơn vị.

“Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông sẽ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, không ngừng tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết ngăn chặn các âm mưu ly khai ‘Độc lập Đài Loan’ và sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” - ông Thi nói.

Trung Quốc kết thúc cuộc tập trận ‘Sứ mệnh Công lý 2025’ quanh Đài Loan. Ảnh: CHINA DAILY

Trước đó, ngày 29-12, quân đội Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), mà Bắc Kinh mô tả là “hợp pháp và cần thiết” để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.

Ông Thi cho biết cuộc tập trận là lời cảnh báo gửi tới các “lực lượng đòi độc lập” và nhằm chống lại sự can thiệp từ bên ngoài.

Theo ông Thi, cuộc tập trận – mang tên Sứ mệnh Công lý 2025 – được tiến hành tại vùng biển và không phận ở eo biển Đài Loan, cùng các khu vực phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông đảo chính Đài Loan.

Các cuộc tập trận của Trung Quốc bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu và tàu hải quân tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng việc phong tỏa các cảng trọng yếu của Đài Loan và tấn công các mục tiêu trên biển.

Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 30-12, ít nhất 70 máy bay chiến đấu Trung Quốc, 11 tàu hải quân và 14 tàu hải cảnh của Trung Quốc được nhìn thấy. Quân đội Trung Quốc đã bắn 27 tên lửa từ bờ biển Trung Quốc vào vùng biển gần Đài Loan hôm 30-12. Trong đó, 10 tên lửa được cho là rơi vào vùng tiếp giáp 24 hải lý của Đài Loan.

Đài Loan cho biết các tên lửa đã rơi gần đảo chính của Đài Loan hơn so với các cuộc tập trận bắn đạn thật trước đây.

Hàng loạt nước châu Âu và Đông Á như Nhật, Hàn Quốc,... bày tỏ sự quan ngại cuộc tập trận của Trung Quốc làm căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan.