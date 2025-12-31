Anh, Pháp, Úc, Nhật… lên tiếng việc Trung Quốc tập trận xung quanh Đài Loan 31/12/2025 16:37

(PLO)- Liên minh châu Âu và một số quốc gia ở Đông Á, bao gồm Nhật, Hàn Quốc và Philippines, đã bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc tập trận quy mô lớn bao vây Đài Loan.

Ngày 31-12, Nhật đã cùng với Úc, Anh, Pháp và Đức bày tỏ sự quan ngại về tình trạng căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan sau hai ngày Trung Quốc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo này.

Nhật nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan "làm gia tăng căng thẳng" dọc eo biển Đài Loan và Tokyo đã bày tỏ "mối quan ngại" này với Bắc Kinh, theo hãng tin AFP.

"Chính phủ Nhật luôn giữ lập trường nhất quán rằng họ kỳ vọng vấn đề Đài Loan sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại” - ông Toshihiro Kitamura, Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật, cho hay.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 054A Huaibei tham gia cuộc tập trận quân sự chung "Sứ mệnh Công lý 2025" của Trung Quốc hôm 29-12. Ảnh: VCG

Ông Kitamura nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan rất quan trọng đối với cộng đồng quốc tế nói chung và Nhật sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến liên quan.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết họ vô cùng quan ngại về các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan và đã nêu vấn đề này với các quan chức Trung Quốc, theo tờ The Guardian.

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, các cuộc tập trận này “gây lo ngại sâu sắc, làm mất ổn định và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng khu vực”.

“Úc kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào làm tăng nguy cơ tai nạn, tính toán sai lầm hoặc leo thang. Những khác biệt nên được giải quyết thông qua đối thoại, chứ không phải bằng vũ lực hay cưỡng chế” - Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nhấn mạnh.

“Úc phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Hòa bình và ổn định là lợi ích của tất cả chúng ta” - Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói thêm.

Hàn Quốc ngày 30-12 kêu gọi "hòa bình và ổn định" nên được duy trì ở eo biển Đài Loan.

Đại diện Philippines tại Đài Loan - bà Corazon A. Padiernos cho biết rằng Manila đang theo dõi các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan và sẵn sàng hỗ trợ người Philippines tại Đài Loan khi cần thiết, đồng thời khuyên họ giữ bình tĩnh.

"Những diễn biến làm tăng nguy cơ căng thẳng, tính toán sai lầm hoặc xung đột ở eo biển Đài Loan và khu vực rộng lớn hơn là điều đáng lo ngại sâu sắc, đặc biệt là xét đến tác động tiềm tàng của chúng đối với sự ổn định khu vực, các tuyến đường thương mại, cũng như sự an toàn và sinh kế của nhiều người Philippines đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan" - bà Padiernos lưu ý.

Xe tăng Abrams của Đài Loan. Ảnh: MNA

Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cáo buộc hành động của Trung Quốc "làm gia tăng thêm căng thẳng xuyên eo biển và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định quốc tế", trang Focus Taiwan đưa tin.

"Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh và thịnh vượng khu vực và toàn cầu. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng hơn nữa, và những căng thẳng này nên được giải quyết thông qua đối thoại xuyên eo biển" - theo tuyên bố của EEAS.

Một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Đức và Pháp, đã đưa ra những tuyên bố tương tự.

Chính phủ liên bang Đức kêu gọi "kiềm chế và đối thoại", đồng thời nhấn mạnh rằng "bất kỳ sự thay đổi nào đối với hiện trạng phải diễn ra một cách hòa bình và bằng thỏa thuận song phương".

Pháp bày tỏ sự lo ngại về "quy mô các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế leo thang để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực".

Trong khi đó, Anh cho biết họ không ủng hộ "bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng hoặc bất kỳ hoạt động nào có nguy cơ gây bất ổn".

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không lo ngại trước các cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 31-12 chỉ trích những bình luận của các quốc gia về cuộc tập trận của Bắc Kinh là "vô cùng đạo đức giả", theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.