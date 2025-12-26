Trung Quốc trừng phạt 20 tập đoàn quốc phòng Mỹ, liên quan gói vũ khí hơn 11 tỉ USD cho Đài Loan 26/12/2025 18:05

(PLO)- Trung Quốc trừng phạt 20 công ty quốc phòng của Mỹ cùng 10 giám đốc điều hành cấp cao và tuyên bố bất cứ ai cố gắng vượt qua lằn ranh đỏ và có những hành động khiêu khích về vấn đề Đài Loan sẽ phải đối mặt phản ứng kiên quyết từ Bắc Kinh.

Ngày 26-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ có biện pháp đối phó 20 công ty quốc phòng của Mỹ và 10 giám đốc điều hành cấp cao mà Bắc Kinh cáo buộc đã tham gia vào việc trang bị vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan trong những năm gần đây, theo tờ China Daily.

Một số công ty quốc phòng Mỹ bị liệt vào danh sách gồm Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing tại St. Louis, Gibbs & Cox,...

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết động thái này là phản ứng trước thông báo mới nhất của Mỹ về thương vụ bán vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan.

Trung Quốc trừng phạt hàng chục thực thể Mỹ liên quan gói vũ khí hơn 1 tỉ USD cho Đài Loan. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Bắc Kinh, các biện pháp đối phó này phù hợp với Luật Chống Trừng phạt Nước ngoài của Trung Quốc.

Theo đó, bất cứ ai cố gắng vượt qua lằn ranh đỏ và có những hành động khiêu khích về vấn đề Đài Loan sẽ phải đối mặt phản ứng kiên quyết từ Trung Quốc. Bất kỳ công ty hay cá nhân nào tham gia bán vũ khí cho Đài Loan sẽ phải trả giá cho hành vi sai trái đó.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng các động thái nguy hiểm là trang bị vũ khí cho Đài Loan, ngừng phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, và ngừng gửi tín hiệu sai lầm cho các lực lượng ly khai "độc lập Đài Loan".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-12 thông báo chính phủ nước này đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan. Nếu được thực hiện, đây sẽ là gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Washington dành cho hòn đảo này.

Theo tuyên bố từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, gói thầu đề xuất bao gồm 8 hạng mục chính, nổi bật là hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), lựu pháo, tên lửa chống tăng Javelin, máy bay không người lái (UAV) cảm tử Altius và các linh kiện thiết bị khác, hãng Reuters đưa tin.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự giận dữ, cho rằng thương vụ này “xâm phạm nghiêm trọng hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”. Bắc Kinh yêu cầu Washington chấm dứt ngay lập tức các thỏa thuận tương tự.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - Đại tá Trương Hiểu Cương hôm 25-12 chỉ trích hành động trên của Mỹ, cho rằng việc này đang “đẩy nhanh nguy cơ chiến tranh” ở eo biển Đài Loan.

Ông Trương cáo buộc Mỹ đang “can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan, làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Mỹ chưa bình luận về động thái của Trung Quốc.