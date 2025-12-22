ASEAN sắp họp, Mỹ hy vọng Thái Lan - Campuchia sẽ ngừng bắn trong tuần này 22/12/2025 05:30

(PLO)- Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia trong hai ngày cuối tuần qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh tâm điểm đang hướng về cuộc họp ngoại trưởng ASEAN vào hôm nay.

Cuối tuần qua, giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều quốc gia kêu gọi hai bên nhanh chóng giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài.

Biên giới vẫn nóng

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lực lượng quân đội Thái Lan tiếp tục nã pháo vào lãnh thổ Campuchia vào sáng 21-12 ở nhiều khu vực, bao gồm chùa Ta Mone Thom, làng Thma Daun, Boeung Trakoun và Prey Chan, bằng pháo binh, súng cối, xe tăng và máy bay không người lái trinh sát.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Nội vụ Campuchia công bố, giao tranh biên giới đã khiến 18 thường dân Campuchia thiệt mạng và 79 người bị thương, đồng thời hơn 510.000 người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn, tờ Khmer Times đưa tin.

Campuchia cũng nói rằng quân đội Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 để ném bom cây cầu O’Chik trong lãnh thổ Campuchia vào ngày 19-12. Quân đội Thái Lan cũng xác nhận ném bom cây cầu nhằm chặn tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Siem Reap và Oddar Meanchey.

Một người kiểm tra một nhà để xe bị hư hại sau các cuộc không kích của Thái Lan tại thị trấn Poipet, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia). Ảnh: AFP

Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho biết một sĩ quan hải quân của nước này đã mất một bàn chân khi giẫm phải mìn trong lúc làm nhiệm vụ tại một khu vực vừa được tái chiếm ở tỉnh phía đông giáp biên giới Campuchia vào sáng 21-12, theo tờ Bangkok Post.

Chuẩn đô đốc Parat Ratanachaipan - người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia Thái Lan - cáo buộc vụ nổ chứng minh Campuchia vẫn tiếp tục sử dụng mìn chống bộ binh, vi phạm Công ước cấm mìn chống bộ binh (Công ước Ottawa) và luật nhân đạo quốc tế.

Chiều 21-12, Quân khu 2 của Thái Lan nói rằng họ đã thu giữ một thiết bị nổ tự chế từ một khu vực quân sự do Campuchia kiểm soát sau khi phát hiện một vụ xâm nhập nhằm thiết lập căn cứ hoạt động quân sự và sử dụng địa điểm này để cất giữ vũ khí và thiết bị.

Phía Thái Lan phát hiện một thiết bị nổ tự chế được lắp ráp bằng mìn chống tăng TM-57 kết hợp với thuốc nổ hỗn hợp C-4 hoặc các chất nổ mạnh khác, một kíp nổ điện, dây dẫn, mảnh kim loại và các thành phần bổ sung khác. Quân khu 2 cho biết các phát hiện cho thấy TM-57 đã được sửa đổi thành vũ khí tự chế, có thể được dùng làm chất nổ định hướng hoặc thiết bị có thể kích nổ từ xa.

Phía Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Quân đội Thái Lan cũng cho biết rằng giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, đặc biệt ở một số khu vực thuộc tỉnh Si Sa Ket, trong ngày 20-12 diễn ra dữ dội, theo Bangkok Post. Giao tranh cho đến nay đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng ở Thái Lan.

Thái Lan nêu ra ba điều kiện chính cho Campuchia để chấm dứt giao tranh: (1) Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; (2) Lệnh ngừng bắn phải chân thành và được duy trì; (3) Campuchia phải thể hiện sự chân thành trong việc hợp tác với Thái Lan, đặc biệt là trong nỗ lực chung thu hồi vật liệu nổ chưa phát nổ.

Liên tục các nỗ lực ngoại giao

Ngày 21-12, Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet để thảo luận về hướng đi tốt nhất khi cuộc xung đột biên giới giữa hai nước bước sang ngày thứ 14.

“Tôi đã có cơ hội nói chuyện với thủ tướng Campuchia và Thái Lan để trao đổi quan điểm và thảo luận về hướng đi tốt nhất nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Campuchia và Thái Lan duy trì tinh thần đối thoại, trí tuệ và tôn trọng lẫn nhau để chấm dứt căng thẳng và giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực” - ông Anwar cho hay.

Ông Anwar kêu gọi cả hai bên tận dụng cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào hôm nay (ngày 22-12) tại thủ đô Kuala Lumpur để giải quyết các xung đột biên giới một cách hòa bình.

“Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN là một diễn đàn thích hợp và mang tính xây dựng để cả hai nước đàm phán cởi mở, giải quyết những khác biệt một cách hòa bình và đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài” - theo thủ tướng Malaysia.

Hiện trường cây cầu O’Chik ở Campuchia bị ném bom hôm 19-12. Ảnh: KHMER TIMES

Trước đó, Trung Quốc và Mỹ cũng đang nối lại những nỗ lực riêng biệt nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, theo hãng tin Reuters.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã gọi điện cho người đồng cấp Thái Lan Sihasak Phuangketkeow vào ngày 19-12, nhắc lại những lo ngại của Washington và kêu gọi Thái Lan giảm leo thang tình hình, quay trở lại thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Rubio hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ đạt được vào đầu tuần tới để chấm dứt các cuộc đụng độ giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia. “Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa mọi người trở lại tuân thủ quy định. Và chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng chúng ta có thể đạt được điều đó vào ngày 22-12 hoặc ngày 23-12” - ông Rubio nói hôm 19-12.

Trong tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia và cho biết cả hai bên đều “bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng và đạt được lệnh ngừng bắn”.

“Cường độ của vòng xung đột này đã vượt xa các sự cố trước đây, và nếu tiếp tục, nó sẽ không có lợi cho cả hai bên và sẽ làm suy yếu sự đoàn kết [ASEAN]” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đồng thời nói thêm rằng một đặc phái viên của Bắc Kinh đã đến thăm cả hai nước trong nỗ lực khôi phục hòa bình.