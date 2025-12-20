Hải quân Mỹ rục rịch kế hoạch đóng ‘Hạm đội Vàng’ của ông Trump 20/12/2025 11:09

Ngày 19-12, Hải quân Mỹ thông báo sẽ đưa vào biên chế một lớp tàu hộ vệ mới - loại đầu tiên trong loạt tàu chiến sẽ tạo nên “Hạm đội Vàng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tờ The Wall Street Journal.

Bộ trưởng Hải quân John Phelan cho biết chiếc tàu đầu tiên sẽ được hạ thủy vào năm 2028.

“Tàu hộ vệ này sẽ áp dụng phương pháp đã được chứng minh hiệu quả mà chúng tôi đã sử dụng với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke, đó là chế tạo thông minh ngay từ đầu, sau đó nâng cấp từng bước theo thời gian khi mối đe dọa và công nghệ phát triển” - ông Phelan nói.

Theo thông báo, Hải quân Mỹ chọn xưởng đóng tàu Ingalls Shipbuilding thuộc công ty Huntington Ingalls Industries (HII) để chế tạo con tàu mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái). Ảnh: WHITE HOUSE

Con tàu mới sẽ dựa trên thiết kế của tàu tuần tra an ninh quốc gia lớp Legend của Lực lượng Tuần duyên Mỹ và sẽ thay thế tàu hộ vệ lớp Constellation mà Hải quân Mỹ đã hủy bỏ tháng trước sau nhiều năm trì hoãn.

“Các chiến dịch gần đây từ Biển Đỏ đến vùng biển Caribe cho thấy nhu cầu là không thể phủ nhận. Kho tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ của chúng ta chỉ bằng một phần ba so với nhu cầu. Chúng ta cần thêm các tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ có khả năng hoạt động trên biển xa để thu hẹp khoảng cách và giúp các tàu khu trục của chúng ta tập trung vào các trận chiến ở xa” - Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Daryl Caudle, cho hay.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Hải quân Mỹ nói rằng tàu hộ vệ đầu tiên sẽ đóng ở Ingalls Shipbuilding nhưng những chiếc sau đó có thể sẽ được đóng ở các xưởng đóng tàu khác.

Tổng thống Trump đã trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch cho hạm đội mới. Tổng thống đã phê duyệt kế hoạch "Hạm đội Vàng" của Hải quân Mỹ vào ngày 3-12.

Tàu khu trục mới sẽ là một phần quan trọng của hạm đội đó, có nhiệm vụ bảo vệ các tàu lớn hơn và các tuyến đường biển khỏi các mối đe dọa như máy bay và tàu nổi của đối phương.

Ngoài tàu khu trục mới, Hạm đội Vàng được thiết kế để mang lại một số thay đổi đáng kể cho cấu trúc hạm đội tàu chiến hiện tại của Hải quân, bao gồm việc đưa vào sử dụng một tàu chiến mặt nước cỡ lớn mới.

Các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc chế tạo một tàu chiến thế hệ mới được bọc thép hạng nặng, có thể nặng tới 15.000-20.000 tấn và mang theo nhiều loại vũ khí mạnh hơn, thậm chí có khả năng mang tên lửa siêu thanh, theo The Wall Street Journal.

Hạm đội Vàng cũng sẽ bao gồm ít nhất 49 tàu hỗ trợ mới, bao gồm tàu ​​chở dầu và tàu vận tải, mà Hải quân sẽ đề xuất trong ngân sách năm tới, theo Bộ trưởng Phelan.