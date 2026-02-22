Xe taxi tông xe máy rồi lao vào nhà dân, 1 thanh niên tử vong 22/02/2026 15:10

(PLO)- Xe taxi tông xe máy cùng chiều khiến thanh niên ngã xuống sau đó mất lái lao vào nhà dân ven đường.

Ngày 22-2, Tổ CSGT khu vực La Gi, thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu vụ TNGT giữa xe taxi và xe máy xảy ra trên địa bàn xã Tân Hải, khiến một người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với CSGT khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 21-2, tại Km 51+200, đường ĐT719 (đoạn qua thôn Hiệp An, xã Tân Hải), xe taxi do ông TNH (32 tuổi, trú phường La Gi) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Tân Thành – La Gi, đã va chạm mạnh với xe mô tô do anh NDH (26 tuổi, trú xã Bắc Ruộng) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe mô tô ngã đè lên người nạn nhân gây chấn thương nghiêm trọng. Chiếc taxi sau đó mất lái, lao thẳng lên lề đường, tông vào sân một nhà dân, phần đầu xe hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng khắp hiện trường.

Nạn nhân NDH được xe cứu thương 0 đồng khu vực La Gi khẩn trương đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, đến 22 giờ cùng ngày, nạn nhân đã không qua khỏi.

Xe taxi lao vào sân nhà dân bên đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Tổ CSGT khu vực La Gi phối hợp Công an xã Tân Hải có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định pháp y, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.