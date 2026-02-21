Phạt hơn 98 triệu đồng vụ xe khách nhồi nhét 55 người 21/02/2026 08:31

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã xử lý nghiêm một trường hợp xe khách chở quá số người quy định, với tổng mức phạt đối với tài xế và chủ xe lên đến hơn 98 triệu đồng.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) về một xe khách mang biển số tỉnh Bến Tre cũ có dấu hiệu chở quá số người khi lưu thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chiếc xe khách nhồi nhét 55 người. Ảnh: PC08

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, camera phạt nguội trên các tuyến quốc lộ để xác minh, truy vết phương tiện.

Đến 8 giờ 44 cùng ngày, trên Quốc lộ 80 đoạn qua xã Tân Dương (Đồng Tháp), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, tài xế NTP (46 tuổi) được xác định điều khiển xe chở 55/42 người, vượt 13 hành khách so với số lượng được phép. Không chỉ vi phạm về số người, phương tiện còn không chạy đúng hành trình vận tải đã được cấp phép.

CSGT lập biên bản đối với tài xế nhồi nhét 55 người. Ảnh: PC08

Với các lỗi nêu trên, tài xế bị xử phạt hơn 20 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải thủy bộ thành phố Bến Tre, cơ quan chức năng cũng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển khi để xảy ra vi phạm, với tổng mức phạt trên 78 triệu đồng.

Theo đó, tổng số tiền xử phạt đối với cả tài xế và chủ xe vượt 98 triệu đồng.