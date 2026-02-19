Xe khách 45 chỗ nhồi nhét 109 người, chủ xe và tài xế bị phạt 225 triệu đồng 19/02/2026 16:38

(PLO)- Xe chỉ 45 chỗ ngồi nhưng nhồi nhét 109 khách bị Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính chủ xe và tài xế, tổng mức phạt 225 triệu đồng.

Ngày 19-2, Cục CSGT cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ phương tiện và lái xe khách biển số 17F-002.xx do chở quá số người quy định.

Xe khách 45 chỗ nhưng đã nhồi nhét 109 khách. Trong ảnh CSGT kiểm tra hành chính xe khách sau Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân gửi đến Cục CSGT qua mạng xã hội, đơn vị đã xác minh, làm rõ việc xe khách của nhà xe “D-T” chạy tuyến Hưng Yên- Lai Châu có dấu hiệu chở quá số người.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Đinh Văn A (44 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe khách loại 45 chỗ nhưng chở tới 109 người, vượt quá số người được phép chở theo quy định. Tuyến xe có cự ly trên 300 km.

Với hành vi trên, tài xế bị xử phạt 75 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chủ phương tiện là Công ty cổ phần D-T bị phạt 150 triệu đồng do giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm; đồng thời bị tước quyền sử dụng phù hiệu “Xe hợp đồng” trong thời hạn 2 tháng.

Tổng mức phạt đối với chủ xe và tài xế là 225 triệu đồng.

Trong 3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết, Cục CSGT cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách như chở quá số người, chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc nóc xe, chở quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ…

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách qua các kênh tiếp nhận của Cục CSGT để kịp thời xác minh, xử lý, bảo đảm an toàn giao thông sau Tết.