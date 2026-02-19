Xe nhồi nhét khách, người dân phản ánh đến zalo Cục trưởng Cục CSGT 19/02/2026 09:36

(PLO)- Xe khách 45 chỗ chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An “nhồi nhét” 52 hành khách bị người dân phản ánh đến tài khoản Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng 19-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý xe khách chở quá số người quy định qua phản ánh từ Zalo Cục trưởng Cục CSGT. Ngay sau khi người dân phản ánh vụ việc ô tô khách chở quá số người quy định lên Zalo Cục trưởng Cục CSGT, đơn vị chức năng đã khẩn trương xác minh, xử lý.

Xe khách chở quá số người quy định.

Cụ thể, tối 18-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã giao Trạm CSGT Ngọc Hồi dừng, kiểm tra phương tiện để xử lý. Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Trạm CSGT Ngọc Hồi dừng xe ô tô BKS 47H-061.xx của nhà xe HP chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An (lý trình cự ly dài trên 300 Km).

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế là Phùng Phi L (36 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô khách mang biển số 47H-061.xx đã xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 52 hành khách trong khi xe chỉ có 45 chỗ. Lực lượng tại Trạm CSGT Ngọc Hồi đã lập biên bản đối với tài xế về hành vi chở quá số người quy định (quy định tại điểm 4, khoản 4 Điều 20, Nghị định 168 của Chính phủ).

CSGT làm việc với tài xế.

Đồng thời, tổ công tác lập biên bản với doanh nghiệp chủ xe khách về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Với các hành vi trên, tài xế bị phạt 10,5 triệu đồng, chủ xe bị phạt 42 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách với các hành vi vi phạm như chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…