Tài khoản bỗng nhiên nhận gần 1,3 tỉ, người đàn ông liền báo công an 11/03/2026 08:28

(PLO)- Sau khi nhận gần 1,3 tỉ đồng từ số tài khoản lạ, anh Nguyễn Quốc Trường đã đến Công an phường Tân Thành, TP.HCM trình báo để tìm người chuyển nhầm trả lại.

Ngày 10-3, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tân Thành vừa phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ một người dân hoàn trả số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9-3, anh Nguyễn Quốc Trường (ngụ phường Tân Thành, TP.HCM) đến Công an phường Tân Thành trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được gần 1,3 tỉ đồng từ một tài khoản lạ.

Anh Trường sau đó viết thư gửi lời cảm ơn đến Công an phường Tân Thành. Ảnh: CA

Nhận thấy đây không phải tiền của mình, anh Trường đã chủ động liên hệ cơ quan công an để nhờ tìm chủ sở hữu nhằm trả lại tài khoản chuyển nhầm.

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Tân Thành đã chỉ đạo cán bộ thực hiện các thủ tục xác minh tại chi nhánh ngân hàng. Qua đó, công an đã xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm và hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục chứng minh giao dịch lỗi.

Đến khoảng 10 giờ ngày 10-3, Công an phường Tân Thành đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc. Dưới sự hỗ trợ của công an, anh Trường đã hoàn trả toàn bộ số tiền gần 1,3 tỉ đồng cho chủ sở hữu theo đúng quy định.

Hành động trung thực của anh Trường và sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Tân Thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TP.HCM trong lòng dân, hưởng ứng phong trào thi đua "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".