Tài khoản bỗng nhiên nhận gần 1,3 tỉ, người đàn ông liền báo công an

Ngày 10-3, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tân Thành vừa phối hợp với ngân hàng để hỗ trợ một người dân hoàn trả số tiền lớn do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9-3, anh Nguyễn Quốc Trường (ngụ phường Tân Thành, TP.HCM) đến Công an phường Tân Thành trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được gần 1,3 tỉ đồng từ một tài khoản lạ.
Nhận thấy đây không phải tiền của mình, anh Trường đã chủ động liên hệ cơ quan công an để nhờ tìm chủ sở hữu nhằm trả lại tài khoản chuyển nhầm.
Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Tân Thành đã chỉ đạo cán bộ thực hiện các thủ tục xác minh tại chi nhánh ngân hàng. Qua đó, công an đã xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm và hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục chứng minh giao dịch lỗi.
Đến khoảng 10 giờ ngày 10-3, Công an phường Tân Thành đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc. Dưới sự hỗ trợ của công an, anh Trường đã hoàn trả toàn bộ số tiền gần 1,3 tỉ đồng cho chủ sở hữu theo đúng quy định.
Hành động trung thực của anh Trường và sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Tân Thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TP.HCM trong lòng dân, hưởng ứng phong trào thi đua "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".
Theo quy định tại Điều 165 Bộ luật Dân sự 2015, người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp.
Nếu cá nhân cố tình không trả lại số tiền chuyển nhầm (từ 10 triệu đồng trở lên) sau khi đã được chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này là năm năm tù giam.
Cơ quan chức năng khuyến cáo: Khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không được sử dụng số tiền đó và cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý, tránh các rủi ro pháp lý hoặc sập bẫy lừa đảo.