Công an khởi tố vụ án tàu thủy đâm vào cầu Ghềnh ở Đồng Nai 10/03/2026 20:55

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy trong vụ tàu thuỷ tông cầu Ghềnh để điều tra.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu thuỷ Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hoà.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6-3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu thủy Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai.

Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua Cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh.

Cơ quan CSĐT làm việc với lái tàu Phạm Thanh Bình. Ảnh: Công an.

Vụ va chạm mạnh khiến cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu, một số người đi xe máy trên lề bộ hành cầu bị thương.

Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An, đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia; đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Sau cú va chạm, tàu thuỷ mắc kẹt dưới cầu Ghềnh. Ảnh: Vũ Hội.

Sáng ngày 9-3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã đến kiểm tra trực tiếp sự cố cầu Ghềnh.

Tại buổi kiểm tra đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sự cố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đến sáng 8-3 đã có hơn 10.000 vé tàu bị hủy, mỗi ngày phải bãi bỏ 3 đôi tàu hàng chuyên tuyến và 2 đoàn tàu hàng khu đoạn với khoảng 6.000 tấn.

“Tính đến sáng ngày 9-3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải ước tính trên 40 tỉ đồng. Dự kiến sửa chữa thông tàu tạm đến ngày 20-3, tổng thiệt hại có thể lên tới khoảng 140 tỉ đồng” - lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nói thêm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy (bên phải) kiểm tra trực tiếp cầu Ghềnh. Ảnh: VŨ HỘI.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá sự cố sà lan đâm va cầu Ghềnh là vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và làm gián đoạn hoạt động vận tải trên tuyến Bắc - Nam. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, có báo cáo cụ thể để sớm triển khai khắc phục sự cố.