Xử phạt thanh niên đăng clip quay lén phim ‘Thỏ ơi!’ lên TikTok để bán kiếm tiền 10/03/2026 17:22

(PLO)- Công an TP.HCM đã xử phạt 2 trường hợp đăng tải nội dung vi phạm trên mạng xã hội, gồm hành vi phát tán trái phép phim đang chiếu rạp để trục lợi và đăng thông tin sai sự thật liên quan Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 10-3, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông ĐPS (41 tuổi) và TVP (22 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi đăng tải sai sự thật trên không gian mạng.

Nam thanh niên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo xác minh, ông S đã sử dụng Fanpage “Đội Cứu Nạn Giao Thông Quận 12 TPHCM” do mình tạo lập và quản lý để đăng bài viết kèm video với nội dung cho rằng bản thân phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân 5 triệu đồng để đóng cho Nhà vĩnh biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể bệnh nhân mới được tiếp nhận.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định nội dung trên là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu bịa đặt, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như ngành y tế TP.HCM, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, ông S đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt ông S 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” theo Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022), đồng thời buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TVP (22 tuổi, ngụ TP.HCM) vì hành vi đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh trên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-2, cơ quan công an tiếp nhận phản ánh về việc bộ phim điện ảnh “Thỏ ơi!” đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Thỏ ơi!” (@thooi562) đăng tải hàng chục đoạn clip quay lén từ bộ phim trên, mỗi clip dài khoảng 60–120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Quá trình xác minh cho thấy chủ tài khoản còn rao bán bản phim đầy đủ cho người có nhu cầu thông qua nền tảng Telegram và nhận tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định người quản trị các tài khoản trên là TVP.

Ngày 2-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời P lên làm việc.

Tại cơ quan công an, P thừa nhận đã lập nhiều tài khoản TikTok như “Thỏ ơi!” (@thooi_56), “Thỏ ơi!” (@thooi562), “thooi_560”, “Thỏ ơi!” (@thooi_563) để đăng khoảng 45 đoạn video trích từ phim “Thỏ ơi!!” nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác.

Sau khi thu thập các đoạn video trên mạng, P cắt ghép thành bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho người có nhu cầu xem trọn bộ. Từ ngày 23-2 đến khi bị phát hiện, P đã bán phim cho 11 người.

Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt P số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ theo Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022). Đồng thời, buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Công an TP.HCM cho biết việc xử lý nhằm răn đe, cảnh báo các cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, tránh lan truyền thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.