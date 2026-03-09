Công an TP.HCM tìm nạn nhân vụ lừa đảo tại dự án 'ma' ECOHOME Bình Thạnh và Quận 3 09/03/2026 17:35

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm kiếm các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, giao dịch liên quan đến hai dự án ECOHOME Bình Thạnh và ECOHOME Quận 3 để phục vụ điều tra.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh cũ).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố năm bị can gồm: Mai Thái An, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

"Phù phép" nhà riêng lẻ thành dự án chung cư mini

Theo điều tra, từ năm 2020 đến 2024, Mai Thái An cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Giàu (ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) là chủ căn nhà tại số 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (phường 25, quận Bình Thạnh cũ). Dù khu đất này thuộc sở hữu cá nhân, nhưng vợ chồng An cùng các đồng phạm đã tự ý đặt tên dự án là ECOHOME Bình Thạnh để thực hiện hành vi gian dối.

Mai Thái An và vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Với thủ đoạn tương tự, nhóm này tiếp tục triển khai dự án thứ hai mang tên ECOHOME Quận 3 tại địa chỉ 134/1/13, 134/1/13A và 134/1/13B Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc (quận 3 cũ).

Kết quả điều tra xác định, các bị can đã tự ý vẽ thêm tầng, chia tách căn hộ trái phép tại hai công trình nêu trên để đưa vào giao dịch. Cụ thể, tại căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dù chỉ được cấp phép xây dựng một tầng hầm, một tầng lửng và năm tầng lầu, nhưng An đã cấu kết với Vinh để thiết kế "chế" thêm một tầng, nâng tổng số căn hộ lên 57 phòng.

Cảnh sát khám xét căn hộ của An và Giàu. Ảnh: CA

Do tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng, không thể thực hiện thủ tục công chứng mua bán theo quy định, các bị can đã biến tướng hình thức mua bán thành hợp đồng cho thuê dài hạn lên đến 50 năm. Nhóm này quảng bá rầm rộ đây là loại hình “mua căn hộ giá rẻ” để thu hút người dân. Để tạo lòng tin, An và Vinh sử dụng Công ty Phú Quý ký biên bản “chứng kiến hợp đồng”, tổ chức cho nhân viên môi giới dẫn khách xem nhà mẫu và cam kết các vấn đề pháp lý không có thật.

Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ khách hàng

Cơ quan CSĐT xác định, hành vi của nhóm bị can vô cùng tinh vi khi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về pháp lý bất động sản. Nhiều khách hàng sau khi đặt cọc mới ngã ngửa vì thực chất chỉ được ký hợp đồng thuê nhà dài hạn chứ không phải sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, trước những lời hứa hẹn "sẽ công chứng sau" của các bị can, nhiều người vẫn tiếp tục đóng tiền.

Công an đọc lệnh khám xét, thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan. Ảnh: CA

Đến năm 2023, khi Công ty Phú Quý ngừng hoạt động môi giới, Mai Thái An tiếp tục thuê Trần Cát Tường thành lập Công ty Lava Smile để đóng vai trò đơn vị "chứng kiến". Đáng chú ý, doanh nghiệp này hoàn toàn không có chức năng kinh doanh bất động sản và đã bị cơ quan thuế đóng mã số thuế, nhưng Tường vẫn đại diện ký xác nhận cho nhiều hợp đồng thuê căn hộ.

Nghiêm trọng hơn, vợ chồng An còn thực hiện thủ đoạn ký trùng một căn hộ cho hai khách hàng khác nhau. Theo thống kê, có ít nhất bảy căn hộ đã được nhóm này ký bán cho 14 người nhằm chiếm đoạt tiền mà không có ý định bàn giao nhà.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 57 hợp đồng thuê dài hạn đã được ký kết. Trong đó, riêng phần tầng xây dựng trái phép đã được bán cho chín người. Tổng số tiền vợ chồng An và Giàu nhận từ khách hàng là hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, Bùi Văn Vinh được chia khoảng 1,2 tỉ đồng và Tăng Khánh Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3 – PC03) đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng mua bán, đặt cọc, thuê dài hạn hoặc đang cư trú tại hai dự án ECOHOME Bình Thạnh và ECOHOME Quận 3 khẩn trương liên hệ trình báo.

Người dân cần mang theo thông tin, tài liệu và hợp đồng liên quan đến địa chỉ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03), số 14 Đoàn Như Hải, phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ), TP.HCM, gặp Điều tra viên Võ Vũ Hoàng.

Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 10-3-2026. Sau thời hạn này, nếu người bị hại không đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ xem xét giải quyết quyền lợi trong vụ án.