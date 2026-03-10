Bị phạt vì bình luận sai sự thật về chiến sĩ CSGT hy sinh 10/03/2026 16:34

(PLO)- Người đàn ông ở Khánh Hòa bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng xã hội bình luận sai sự thật trên trang Fanpage “Hải phòng của tôi”.

Ngày 10-3, lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LNTH (31 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) số tiền 7,5 triệu đồng.

Ông H bị xử phạt vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an làm việc với ông H. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 4-2, trang Fanpage “Hải phòng của tôi” đăng tải bài viết về chiến sĩ cảnh sát giao thông ở Thái Nguyên hy sinh đúng ngày sinh nhật.

Ngày 5-2, ông H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận vào bài viết này với nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức và cá nhân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, mời ông H lên làm việc. Tại đây, ông H nhận thức được hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm.