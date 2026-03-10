Đâm chết bạn nhậu rồi chạy vào rừng trốn 10/03/2026 11:17

(PLO)- Sau khi mâu thuẫn trong lúc nhậu, Giang về nhà lấy dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 10-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ sau 12 giờ truy xét, Công an xã Đăk Sao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Trương Văn Giang (32 tuổi, thường trú tỉnh Thái Nguyên) sau khi dùng dao đâm chết bạn nhậu tại địa bàn xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi.

Trương Văn Giang bị bắt giữ khi trốn trong rừng sau khi đâm chết bạn nhậu.

Theo thông tin, khoảng 19 giờ ngày 8-3, tại ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1 (xã Đăk Sao), Giang nhậu cùng anh T (26 tuổi, trú tại thôn Năng Nhỏ 1). Khi đã say xỉn, Giang xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh T.

Sau đó, Giang về nhà lấy một con dao đi bộ ra ngã ba đường thì gặp T. Lúc này, Giang rút dao đâm một nhát vào ngực trái của anh T rồi bỏ trốn. Anh T được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Trạm y tế xã Đăk Sao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Đăk Sao nhanh chóng triển khai lực lượng cơ sở tổ chức truy tìm Giang. Đến 8 giờ sáng 9-3, sau hơn 12 tiếng đồng hồ bao vây, tìm kiếm, công an đã phát hiện và bắt giữ Giang khi đang lẩn trốn trong khu vực rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được con dao là tang vật của vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.