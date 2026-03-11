Giá xăng dầu tăng cao, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung tạm dừng ra khơi 11/03/2026 05:54

Cập cảng sau 19 ngày đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa, ngư dân Huỳnh Văn Bảy (ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) quyết định tạm dừng ra khơi dịp này. Theo ông Bảy, ông cùng bạn thuyền tính toán nếu tiếp tục ra khơi sẽ đối diện nguy cơ bị lỗ 50-100 triệu đồng mỗi chuyến.

“Giá xăng dầu tăng hơn 10.000 đồng chỉ trong một tuần, kéo theo các nguyên liệu khác tăng cao, trong khi giá bán cá rất thấp. Nếu cứ ra khơi cầm chắc lỗ nặng”- ông Bảy than.

Hàng loạt tàu cá neo đậu ở cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cứ ra khơi là lỗ

Ông Bảy cho rằng nếu giá xăng dầu không giảm, chắc chắn nhiều ngư dân như ông sẽ phải bỏ tàu vì không kham nổi chi phí cho mỗi chuyến ra khơi.

Tương tự, ngư dân Nguyễn Văn Tính (ngụ tỉnh Gia Lai) cho biết tàu cá ông đang tạm dừng ra khơi sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa rồi. Ông mới vào chợ hải sản Nam Trung Bộ bán cá, đúng dịp giá dầu tăng, nên chưa quyết định ra khơi mà neo tàu ở cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang rồi bắt xe về quê nghỉ ngơi chờ giá dầu ổn định trở lại.

“Đi biển hơn 20 ngày xuyên Tết, tàu tôi câu được 65 con cá ngừ. Sau khi trừ hết chi phí cũng lời ít đồng, nhưng giờ về bờ thấy dầu tăng hơn 10.000 đồng/lít so với lúc ra khơi dịp cuối năm. Giá xăng dầu chiếm phần lớn chi phí của cả chuyến đi. Nghề nghiệp nên phải bám biển mưu sinh, nhưng giá dầu cao quá thế này, nếu vẫn ra khơi chắc chắn lỗ nặng”- ông Tính nói.

Theo ông Tính, mỗi chuyến ra khơi tàu ông cần khoảng 6.000 lít dầu, tốn khoảng 120 triệu đồng lúc giá dầu còn 20.000 đồng/lít.

“Hiện giờ riêng tiền dầu đã lên hơn 180 triệu đồng mỗi chuyến đi. Ngoài dầu, chúng tôi còn lo lương cho bạn thuyền, chi phí ăn uống, tiền đá lạnh,… Trước khi xăng dầu tăng mỗi chuyến lời 40-50 triệu, nay chi phí lên cao, tính toán thấy lỗ nên không dám ra khơi nữa”- ông Tính phân tích.

Hàng trăm ngư dân các tỉnh như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk nhiều năm đối mặt với khó khăn khi sản lượng đánh bắt giảm sút, giá cá ở mức thấp, trong khi nhiên liệu, công cán liên tục tăng. Phần lớn ngư dân lâm vào thế khó vì ở nhà không có tiền, còn ra khơi trong bối cảnh giá dầu tăng cao gần như xác định lỗ vốn.

Nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung sau chuyến biển Tết chưa ra khơi vì giá dầu tăng vọt. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Nhiều bạn thuyền đến nhà hỏi xem có đi biển không nhưng tôi chưa quyết định vì giá xăng dầu tăng cao quá, không gánh nổi chi phí cho chuyến đi biển dài ngày”- ngư dân Huỳnh Văn Bảy nói.

Theo các ngư dân, trung bình mỗi chuyến đi biển kéo dài 15-25 ngày, trong đó chi phí cho xăng dầu chiếm hơn một nửa.

Nỗi lo nợ nần

Nhiều chủ thuyền lo lắng tàu nằm bờ không ra khơi nhưng tiền vay, lãi vay vẫn phải trả hàng tháng. Nhưng nếu ra khơi sẽ lỗ vốn, càng nợ nần chồng chất.

Theo Ban Quản lý chợ hải sản Nam Trung Bộ, thời điểm sau Tết số lượng tàu cá vào bán hải sản rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi giá dầu tăng, số tàu vào sau chưa ra khơi vì chờ dầu hạ giá trở lại.

Còn theo nhiều tiểu thương, hơn tuần nay, nguồn cá tại chợ hải sản Nam Trung Bộ chủ yếu đến từ ngư dân các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Đây là những chủ tàu đã đi chuyến biển trước khi xăng dầu tăng cao.

Các ngư dân cho biết lúc trước mỗi chuyến ra khơi họ đều vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền lo chi phí. Nay giá cả leo thang, mỗi chuyến đi biển cầm chắc lỗ vốn, cuộc sống thời gian tới bấp bênh, nhiều chủ tàu chưa trả hết nợ vay sẽ thực sự khó khăn.

Một số ngư dân thu lưới lên bờ chờ giá xăng dầu ổn định trở lại mới tiếp tục ra khơi. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Để có tiền lo chi phí cho hai chiếc tàu tôi cũng phải vay mượn ở ngoài, chuyến vừa rồi có lãi chút đỉnh đang định tiếp tục ra khơi thì giá dầu tăng quá cao. Hôm qua đã xin chủ nợ không tính lãi vì lý do ngoài mong muốn. Hy vọng giá dầu sớm ổn định trở lại để tiếp tục ra khơi, bám biển, trả nợ”- ngư dân Nguyễn Văn Đạt, ngụ phường Nam Nha Trang buồn bã nói.

Ông Võ Ngọc Tùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng, tỉnh Khánh Hòa, nói hầu hết ngư dân đều rất lo lắng, thậm chí điêu dứng khi giá xăng dầu tăng lên hơn 30.000 đồng/lít.

Ông Tùng tính mỗi chuyến đánh bắt kéo dài 20- 25 ngày, mỗi tàu hơn 800 CV của ông tiêu tốn khoảng 6.000- 7.000 lít dầu. Theo giá trước đây, chi phí xăng dầu mỗi chuyến hơn 120 triệu đồng.

“Với giá dầu hiện nay, mỗi chuyến biển chúng tôi phải tổn phí khoảng 200 triệu tiền dầu. Cùng với các chi phí khác cũng đang tăng theo thì phí tổn mỗi chuyến biển gần 300 triệu đồng”- ông Tùng tính toán.

Cũng theo ông Tùng, nếu thuận lợi, gặp đàn cá thì tàu của ông đánh bắt tối đa khoảng 15 tấn cá sọc dưa, với giá cá hiện nay thì chỉ thu về khoảng 300 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí mỗi chuyến đã 300 triệu đồng, do đó việc ra khơi đối với ngư dân hiện nay là rất khó.

Theo ông Võ Ngọc Tùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng, với giá dầu hiện nay ra khơi nắm chắc lỗ vốn. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Lúc trước, 1 kg cá bằng một lít dầu, nhưng nay phải 1,5 kg cá mới bằng một lít dầu. Cùng với đó, vật giá mọi thứ cũng tăng theo khiến cho chi phí mỗi chuyến biển rất lớn. Giá dầu hiện nay ra khơi chỉ thấy lỗ”- ông Tùng than thở.

Theo ông Tùng, chính sách hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân ra khơi vẫn còn. Đây là chính sách hỗ trợ phần nào cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tuy nhiên, việc chi trả rất chậm.

“Ngư trường cạn kiệt nên các tàu đi biển phải ra khơi xa hơn, đi dài ngày hơn. Do đó, chi phí xăng dầu bị đội lên. Đi về lỗ vốn nặng, tiền chi cho bạn thuyền ít hơn nên nhiều người cũng không muốn đi”-ông Tùng nói thêm.