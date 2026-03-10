Giá xăng dầu tăng cao, người dân và doanh nghiệp Tây Ninh tìm cách thích ứng 10/03/2026 16:05

Những ngày gần đây, việc giá xăng dầu liên tục tăng đã trở thành vấn đề được nhiều người dân tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm. Không chỉ khiến chi phí sinh hoạt tăng lên, biến động giá nhiên liệu còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ghi nhận, nhiều gia đình đã phải tính toán lại các khoản chi tiêu hằng ngày để thích ứng với mức giá nhiên liệu tăng cao. Đối với những người lao động có thu nhập thấp, việc giá xăng tăng khiến chi phí đi lại trở thành gánh nặng đáng kể, nhất là khi xe máy vẫn là phương tiện di chuyển phổ biến.

Chị Lục Thị Ngọc Mai (xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) cho biết vợ chồng chị mỗi ngày di chuyển khoảng 7 km từ nhà đến nơi làm việc. Trước đây, khi giá xăng dao động quanh mức hơn 20.000 đồng mỗi lít, chi phí đi lại chưa gây áp lực lớn cho gia đình. Tuy nhiên, khi giá xăng tăng nhanh trong thời gian ngắn, vợ chồng chị buộc phải điều chỉnh nhiều khoản chi tiêu để cân đối ngân sách.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giá xăng dầu tăng còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Nhiều loại máy móc phục vụ canh tác sử dụng dầu diesel nên chi phí nhiên liệu tăng đã kéo theo chi phí sản xuất tăng theo.

Anh Lê Minh Luân, người dân xã Nhơn Hòa Lập, cho biết chi phí sản xuất nông nghiệp của gia đình tăng đáng kể trong thời gian qua khi giá nhiên liệu leo thang. Trong khi đó, giá bán nông sản lại không tăng tương ứng, khiến lợi nhuận bị thu hẹp. Theo anh Luân, nếu giá xăng dầu tiếp tục biến động mạnh và không được bình ổn, người nông dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất.

Chi phí sản xuất nông nghiệp tăng theo do giá xăng dầu tăng trong tháng 3. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực kinh doanh khác cũng chịu tác động dây chuyền. Chị Lê Thị Thúy An, chủ cửa hàng gas Bảo Lộc tại xã Mỹ An, cho biết trước biến động của thị trường xăng dầu, giá gas cũng đã phải điều chỉnh tăng.

Theo chị An, giá gas hiện tăng từ 20.000 đến 150.000 đồng mỗi bình so với trước. Để khách hàng chủ động trong việc sử dụng, cửa hàng đã thông báo thông tin điều chỉnh giá trên mạng xã hội.

Tăng cường kiểm soát thị trường và nguồn cung

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến giá xăng dầu biến động mạnh trong thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ tình hình xung đột quân sự căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng trên toàn cầu. Diễn biến này đã tác động trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước nói chung và tại tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Trước đó, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu với biên độ tăng được đánh giá là cao kỷ lục. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng mỗi lít, lên mức tối đa 25.226 đồng mỗi lít. Xăng RON95-III tăng lên không quá 27.047 đồng mỗi lít.

Giá xăng dầu trong nước chịu tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Ảnh: VMT

Đáng chú ý, dầu điêzen 0,05S tăng mạnh lên mức trần 30.239 đồng mỗi lít, trong khi dầu hỏa vọt lên 35.091 đồng mỗi lít. Toàn bộ mức điều chỉnh này bắt đầu có hiệu lực từ 15 giờ ngày 7-3.

Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, nguồn cung xăng dầu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp một số khó khăn do việc nhập khẩu và phân phối từ các đầu mối bị hạn chế.

Trước tình hình này, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường. Qua kiểm tra 242 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, cơ quan chức năng ghi nhận có hai cửa hàng đang hết xăng nhưng vẫn còn dầu. Các cửa hàng này dự kiến sẽ nhập hàng trở lại và hoạt động bình thường vào khoảng 14 giờ ngày 9-3.

Ngoài ra, một cửa hàng khác tạm thời hết toàn bộ xăng dầu do đơn vị đầu mối chưa cung cấp hàng, hiện đang chờ nhập bổ sung. Để đảm bảo nhu cầu của người dân trong thời gian chờ nguồn cung, một số cửa hàng đã áp dụng hình thức bán xăng dầu theo định mức.

Ngành chức năng tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm soát việc bán xăng dầu trên địa bàn. Ảnh: CTV

Song song đó, Sở Công Thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát việc bán xăng dầu qua chai, lọ trái phép nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Tại khu vực biên giới Tây Ninh, tình hình xăng dầu hiện vẫn cơ bản ổn định. Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, cho biết chưa ghi nhận tình trạng người dân mua xăng dầu tích trữ số lượng lớn.

Theo ông Trung, người dân Campuchia sang Việt Nam chủ yếu chỉ đổ xăng trực tiếp vào bình xe máy, chưa xuất hiện tình trạng mua xăng bằng can hoặc thùng để mang về. Lực lượng biên phòng hiện cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn nguy cơ buôn lậu xăng dầu qua biên giới hoặc các hành vi găm hàng để trục lợi.

Trước những biến động của thị trường nhiên liệu, nhiều người dân và doanh nghiệp tại Tây Ninh vẫn đang theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt và sản xuất để giảm bớt tác động từ chi phí nhiên liệu tăng cao.