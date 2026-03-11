Thành viên cuối cùng trong băng nhóm trộm mèo tại xã Đông Thạnh đầu thú 11/03/2026 17:23

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM vừa tạm giam Bùi Văn Dương, thành viên cuối cùng trong băng nhóm chuyên trộm mèo của người dân tại xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ.

Ngày 11-3, Công an xã Đông Thạnh, TP. HCM đã khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Dương (20 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Dương là người cuối cùng trong băng nhóm trộm mèo quy mô lớn bị triệt phá hồi tháng 2-2026.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên hoạt động lén lút vào ban đêm. Nhóm này sử dụng xe máy mang theo bẫy tự chế, chĩa kim loại, túi lưới, mồi nhử và bình xịt hơi cay để trộm mèo của người dân.

Công an đã vận động gia đình kêu gọi Dương ra đầu thú. Ảnh: CA

Khoảng 4 giờ ngày 13-12-2025, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính căn nhà tại ấp 4, phát hiện sáu người gồm: Đỗ Trung Phát (21 tuổi), Đỗ Quốc Bình (20 tuổi), Đỗ Nguyễn Anh Quân (21 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Trịnh Quốc Huy (20 tuổi) và Nguyễn Chánh Tín (22 tuổi) có biểu hiện nghi vấn.

Trước đó, Công an đã khởi tố, bắt những người liên quan. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 con mèo cùng hàng chục bẫy tự chế, túi lưới, chĩa kim loại, bình ắc quy và bình xịt hơi cay. Các thành viên khai nhận mang theo bình xịt hơi cay để chống trả nếu bị người dân phát hiện hoặc truy đuổi.

Mở rộng điều tra, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm Nguyễn Gia Khánh (21 tuổi) và Huỳnh Văn Sang (31 tuổi). Nhóm này thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm mèo trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định, Mai Quý Nhẫn (69 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) là người đặt mua mèo trộm được để bán lại kiếm lời. Nhẫn trực tiếp liên hệ với Khánh và Tín để đặt hàng.

Sau khi nhận "đơn", Khánh và Tín thông báo cho cả nhóm tập trung tại nhà của Phát, phân công vai trò cụ thể rồi chia nhau đi trộm. Mèo sau khi trộm được tập kết về nhà Phát để cân ký, cho vào túi lưới và bán lại cho Nhẫn lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 26-1, Công an xã Đông Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phát, Bình, Đạt, Khánh, Sang, Tín, Quân, Huy và Nhẫn về hành vi trộm cắp tài sản.

Riêng Bùi Văn Dương bỏ trốn, Công an xã Đông Thạnh đã vận động gia đình kêu gọi Dương ra đầu thú tại Công an xã vào ngày 26-2.