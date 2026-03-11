Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đến nhà đối thủ giải quyết mâu thuẫn 11/03/2026 10:59

(PLO)- Mâu thuẫn cá nhân, khoảng 25-30 thanh thiếu niên ở Cần Thơ tụ tập mang theo dao tự chế, kiếm và gạch đá kéo đến nhà đối thủ gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can nhiều người liên quan vụ tụ tập đông người, mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 6-3, do mâu thuẫn cá nhân trước đó với Triệu Minh Hào (19 tuổi, ngụ phường Phú Lợi), Trương Văn Khải và Nguyễn Nhật Huy đã tụ tập nhóm khoảng 25-30 thanh thiếu niên đi trả thù.

Nhóm thanh thiếu niên ở Cần Thơ mang hung khí đến nhà đối thủ gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này di chuyển bằng nhiều xe mô tô, mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm, gạch đá… kéo đến trước nhà Hào trên đường Văn Ngọc Chính. Tại đây, các đối tượng la hét, chửi bới, nẹt pô xe, bấm còi và ném đá, vỏ chai bia vào nhà, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân khu vực hoang mang.

Qua điều tra, lực lượng chức năng thu thập dữ liệu camera tại hiện trường và trên nhiều tuyến đường liên quan, đồng thời thu giữ 11 dao tự chế.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Phú Lợi nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bảy người gồm: Nguyễn Trung Tính, Tạ Thái Gia Huy, Lê Hoàng Tiền, Lý Thanh, Võ Cường Bảo, Trần Hoài Nam và Trịnh Tiến Hưng về tội gây rối trật tự công cộng.

Số hung khí công an thu giữ được.

Trong đó, Thanh, Bảo, Nam và Hưng đang bị khởi tố trong các vụ án khác nên cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định.

Đối với Nguyễn Nhật Huy, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trong vụ án cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 người khác có liên quan để tiếp tục làm rõ hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.