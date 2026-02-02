Nhóm tấn công du khách ở Nha Trang bị điều tra tội gây rối trật tự công cộng 02/02/2026 11:42

(PLO)- Công an phường Nha Trang đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba nghi phạm tấn công nhóm du khách nước ngoài để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 2-2, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Đoàn Anh Quốc (23 tuổi, ngụ phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Huỳnh Thanh Danh (27 tuổi, ngụ xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo Thượng tá Trường, ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, Công an phường Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý ba nghi phạm về các hành vi khác theo quy định. Đây là nhóm nghi phạm liên quan vụ dùng hung khí tấn công nhóm du khách nước ngoài gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Huỳnh Thanh Danh, Đoàn Anh Quốc và Nguyễn Thành Đạt là ba nghi phạm đã tấn công nhóm du khách nước ngoài. Ảnh: XH

Khoảng 4 giờ ngày 27-1, phía trước quán Q'Bar (địa chỉ 104 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang) có bốn du khách nước ngoài đang ngồi. Sau đó, nhóm này xảy ra cãi vã với một người ngoại quốc khác.

Thấy vậy, Nguyễn Thành Đạt (em chủ quán Q'Bar) ra can ngăn thì bị một người trong nhóm du khách đánh. Chứng kiến sự việc, Đoàn Anh Quốc là nhân viên quán cầm cơ bi da, gậy gỗ và cây sắt từ trong quán chạy ra hỗ trợ.

Quốc đưa cây sắt cho Huỳnh Thanh Danh, Đạt cầm gậy gỗ, còn Quốc cầm cơ bi da. Cả nhóm đuổi đánh bốn du khách từ phía trước quán ra giữa đường Nguyễn Thiện Thuật. Lúc này, một nữ nhân viên tên Thúy (chưa rõ lai lịch) cũng ra chửi bới, hô hào đánh nhóm người nước ngoài. Nhóm du khách đánh trả nhưng do yếu thế nên phải bỏ chạy.

Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Nha Trang đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc xác minh, đưa ba nghi phạm về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Quốc, Đạt và Danh đã khai nhận toàn bộ hành vi.