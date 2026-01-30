Clip ghi cảnh nhóm du khách nước ngoài bị đánh tới tấp ở Nha Trang 30/01/2026 11:40

(PLO)- Công an đã vào cuộc xác minh nhóm du khách bị một nhóm người đánh tới tấp ở Nha Trang

Ngày 30-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm du khách nước ngoài bị nhóm người Việt Nam dùng hung khí tấn công tới tấp.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 21 giây ghi lại cảnh một nhóm du khách nước ngoài xảy ra xô xát với nhóm thanh niên người Việt Nam.

Một nam du khách bị nhóm người dùng hung khí chém tới tấp vào người. Ảnh: AB

Theo nội dung clip, nhóm du khách nước ngoài cố gắng chạy thoát thân khi bị nhóm khoảng 5 người cả nam và nữ tấn công.

Khi một người cố gắng lao vào cứu bạn đang bị đánh thì một thanh niên cầm hung khí tấn công khiến anh này ngã xuống đất. Bị đánh, người này cố gắng vùng dậy bỏ chạy, tuy nhiên một người trong nhóm chạy theo đánh liên tiếp vào người.

Toàn bộ sự việc được một người đứng từ xa chứng kiến, quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Clip này ngay lập tức lan truyền chóng mặt, nhận nhiều chia sẻ, bình luận. Đa phần đều lo lắng cho tính mạng của nhóm du khách, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc, xử lý nghiêm những người liên quan.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Nha Trang cho biết, đơn vị này đang xác minh sự việc.