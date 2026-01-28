Dòng trạng thái 'Sự nuông chiều' gửi chú công an gây bão 28/01/2026 17:25

(PLO)- Một em học sinh đã nhắn tin vào trang Facebook "Công an xã Mỹ Sơn - tỉnh Khánh Hòa" nhờ giải đề hộ và được chú công an nhiệt tình giúp đỡ.

Câu chuyện một học sinh lớp 12 nhắn tin nhờ công an xã giải hộ đề thi khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người bình luận vui rằng, sự nuông chiều tạo nên “chú công an”.

Khi "chú công an" tạo trend trên mạng

Hai ngày qua, quản lý trang Facebook “Công an xã Mỹ Sơn – tỉnh Khánh Hòa” đang “nổi như cồn” vì chia sẻ sự việc khá hy hữu.

Theo đó, chiều 27-1, quản lý trang “Công an xã Mỹ Sơn – tỉnh Khánh Hòa” viết dòng trạng thái với chủ đề: “Sự nuông chiều tạo nên kẻ "Chú Công an ơi!"", chia sẻ dòng tin nhắn của một học sinh nhắn tin mong chú công an giúp đỡ.

Dòng trạng thái gây bão mạng của trang "Công an xã Mỹ Sơn".

Cụ thể, học sinh này mong chú công an giúp mình bằng cách giải giúp đề thi trắc nghiệm, kèm theo là ảnh chụp các câu hỏi.

Không để “bạn đọc” thất vọng, chú công an lập tức trả lời và đưa ra bảy câu đáp án theo thứ tự các câu hỏi. Bên dưới chốt luôn câu: “Đưa thêm đề đến đây”.

Sau dòng trạng thái, trang “Công an xã Mỹ Sơn” lập tức lan truyền chóng mặt. Hàng chục page mạng xã hội lớn nhỏ chia sẻ lại dòng trạng thái của “Công an xã Mỹ Sơn”. Đa phần thích thú với câu nói: “Sự nuông chiều tạo nên...”.

“Quá là nuông chiều rồi”- bạn Ha Yen viết.

Hài hước hơn, nhiều ý kiến “vặn lại” chú công an: “Lỡ sai tội cháu nó chú ơi”; "Chú trả lời nhiệt tình quá, phát đáp án ra trật lất hết"- bạn Nguyen Mai Thanh nghi ngờ,…

Tuy nhiên, một số người đã chứng minh “chú công an” đúng khi trực tiếp kiểm tra, đối chiếu câu hỏi và các kết quả với nhau.

"Đề cuốn quá nên trả lời"

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, quản trị (admin) trang “Công an xã Mỹ Sơn - tỉnh Khánh Hòa” cho biết, sự việc xảy ra chiều 27-1.

Lúc này, một em học sinh lớp 12 nhắn vào trang nhờ giúp đỡ giải đề thi.

“Lúc đó trong đầu mình dự định trả lời sai, sau đó làm một bài tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Tuy nhiên, sau đó đọc thấy đề cuốn quá nên là trả lời luôn”- admin trang Công an xã Mỹ Sơn chia sẻ.

Công an xã Mỹ Sơn trao tặng quà cho bà con người Raglai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: QUỐC ANH

Admin trang này cũng cho biết, hàng ngày nhận rất nhiều tin nhắn của người dân về đủ loại vấn đề. Tuy nhiên, sau khi dòng trạng thái được chia sẻ, rất nhiều người đã gửi câu hỏi, đề thi cho trang “Công an xã Mỹ Sơn”.