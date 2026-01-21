Cán bộ công an hiến tiểu cầu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch 21/01/2026 17:24

(PLO)- Khi nghe tin một sản phụ ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cần tiểu cầu, Thiếu uý Nguyễn Tài Chính, cán bộ Công an xã Phước Hà lập tức có mặt.

Ngày 21-11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, sau khi nhận tiểu cầu do một chiến sĩ Công an xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa) hiến tặng, một sản phụ đang điều trị tại bệnh viện đã qua cơn nguy kịch, phục hồi tốt.

Thông tin ban đầu, khi đang trong ca làm việc, Thiếu uý Nguyễn Tài Chính, cán bộ Công an xã Phước Hà, nhận được tin báo khẩn cấp về trường hợp một sản phụ được chẩn đoán hậu phẫu và mắc chứng rối loạn đông máu nghiêm trọng, cần truyền tiểu cầu gấp.

Thiếu uý Nguyễn Tài Chính đang hiến tiểu cầu để cứu sản phụ. Ảnh: PH

Không chút đắn đo, Thiếu uý Nguyễn Tài Chính lập tức có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhanh chóng làm thủ tục và hiến tiểu cầu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp của Thiếu uý Nguyễn Tài Chính, sản phụ đã qua cơn nguy kịch.

Theo chỉ huy Công an xã Phước Hà, nghĩa cử cao đẹp của Thiếu úy Chính không chỉ thắp lên hy vọng sống cho người bệnh, còn là minh chứng cho phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an, hết lòng vì nhân dân phục vụ.