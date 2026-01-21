8 ngư dân được cứu không phải của tàu cá mất liên lạc hơn 10 ngày trước 21/01/2026 17:00

(PLO)- 8 ngư dân Khánh Hòa may mắn được lực lượng hải quân cứu kịp thời khi tàu bị hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Ngày 21-1, tàu Trường Sa 10 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) đã lai kéo tàu cá cùng tám ngư dân tỉnh Khánh Hòa gặp sự cố trên biển về đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa) an toàn.

Trước đó, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Đá Lát khoảng 48 hải lý, tàu cá KH 92259 TS do ông Nguyễn Văn Phương (ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, bất ngờ bị hỏng hộp số, mất hoàn toàn khả năng cơ động.

Chiến sĩ trên tàu Trường Sa 10 lai dắt tàu cá bị nạn. Ảnh: XUÂN HÓA

Nhận thấy thời tiết diễn biến phức tạp, sóng giật cấp 6, nguy cơ mất an toàn cao, thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Ngày 20-1, ngay khi nhận được mệnh lệnh điều động, cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 đã nhanh chóng cơ động, tiếp cận khu vực tàu cá gặp nạn, tiến hành hỗ trợ kỹ thuật và triển khai phương án cứu kéo tàu cá trong điều kiện thời tiết xấu.

Đến 7 giờ 30 ngày 21-1, tàu Trường Sa 10 đã lai dắt thành công tàu cá về đảo Đá Tây và bàn giao an toàn cho lực lượng trên đảo theo đúng quy định. Sức khỏe của tám thuyền viên trên tàu cá ổn định, an toàn tuyệt đối.

Tàu cá cùng tám ngư dân được cứu không phải tàu cá mất tích hơn 10 ngày qua. Ảnh: XUÂN HÓA

Trao đổi với PV, lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết tàu cá vừa được tàu Trường Sa cứu không phải tàu cá mất liên lạc hơn 10 ngày trước.

“Tàu vừa được cứu có số hiệu KH 92259 TS của ông Nguyễn Văn Phương, còn tàu cá cùng tám ngư dân mất tích có số hiệu KH 90026 TS do ông Phạm Văn Bông (ngụ Hà Ra, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ, kiêm thuyền trưởng. Hiện, công tác tìm kiếm tàu cá mất tích vẫn đang được tiếp tục”- lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo nói.