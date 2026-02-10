Tổng Bí thư: Hội nghị Trung ương 2 cuối tháng 3 sẽ ban hành một số Nghị quyết quan trọng 10/02/2026 18:18

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ đằng sau những Văn kiện được thông qua tại Đại hội XIV với sự thống nhất cao là rất nhiều đêm trăn trở, những cuộc họp kéo dài và cả những áp lực không phải lúc nào cũng nói ra được.

Chiều 10-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN 40 năm qua ở Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Nhìn lại quá trình chuẩn bị, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa to lớn của thành công này, nhất là khi công tác chuẩn bị triển khai trong một bối cảnh đặc biệt.

Những áp lực không phải lúc nào cũng nói ra được

Theo Tổng Bí thư, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, chúng ta đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ rất lớn, rất khó và nhạy cảm, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta phải chịu một mất mát vô cùng to lớn: sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là nỗi đau sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, sự đoàn kết, vững vàng và trách nhiệm chính trị trong việc tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Nhân Dân

“Buổi gặp mặt hôm nay chưa phải phải là một hội nghị tổng kết, song có thể khẳng định thành công của Đại hội XIV là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc”- Tổng Bí thư đánh giá đây là kết quả của một quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; của tinh thần trách nhiệm cao; của sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng.

“Có thể khẳng định, đến thời điểm này, các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng”- Tổng Bí thư nhận xét.

Tổng Bí thư cũng cho hay ông cảm nhận rất rõ và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm; phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban: từ Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, đến Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.

“Nhận thức là cả một quá trình, càng làm chúng ta càng vỡ ra nhiều vấn đề; quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội”- vẫn lời Tổng Bí thư.

Ông chia sẻ đằng sau những Văn kiện được thông qua với sự thống nhất cao, đằng sau những quyết định quan trọng của Đại hội, là rất nhiều đêm trăn trở, rất nhiều cuộc họp kéo dài, rất nhiều lần cân nhắc từng câu, từng chữ, từng phương án và cả những áp lực mà không phải lúc nào cũng nói ra được.

“Tôi biết nhiều đồng chí trong các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các Tổ biên tập, Tổ giúp việc đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, thậm chí ảnh hưởng đến công việc gia đình, để hoàn thành công việc chung. Những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng hiện diện trên diễn đàn, nhưng đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội XIV thật sự trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển”- Tổng Bí thư nói.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của các thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Hội nghị Trung ương 2 khai mạc cuối tháng 3-2026

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao hơn.

“Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước”- ông nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới. Ảnh: Nhân Dân

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị các cán bộ - trên từng cương vị công tác của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp - tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

“Các đồng chí là những người trực tiếp tham gia xây dựng văn kiện, hiểu rất rõ tinh thần, nội dung của từng câu, từng chữ. Bộ Chính trị yêu cầu trong quý I-2026 phải hoàn thành quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng; tại Hội nghị Trung ương 2 (cuối tháng 3-2026) sẽ ban hành một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng”- Tổng Bí thư yêu cầu.

Ông lưu ý năm 2026 phải hoàn thành thể chế hoá, cụ thể hoá những nội dung mới, nội dung cốt lõi của văn kiện. Theo đó, nhiều vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá triển khai như: vấn đề nâng cao tự chủ chiến lược; vấn đề chuyển đổi mô hình phát triển đất nước; vấn đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vấn đề xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển…

Ngoài ra, Tổng Bí thư nhắc tới yêu cầu tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng. Cụ thể, thứ nhất, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong tình hình mới.

Thứ hai, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển; từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo, với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

“Đây là những công việc rất lớn, rất khó, đòi hỏi trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và chiều sâu về lý luận, thực tiễn. Tôi mong các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp vào các công việc quan trọng này. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV luôn trân trọng, lắng nghe và kỳ vọng vào sự tiếp tục đồng hành, đóng góp của các đồng chí”- Tổng Bí thư nói thêm.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các thành viên các Tiểu ban, Ban chỉ đạo theo quy định, nhất là các đồng chí không tái cử và các đồng chí trong diện nghỉ công tác sau Đại hội.