Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc Tết tại Tây Ninh 09/02/2026 18:40

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Tây Ninh cần hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, phát huy vai trò "phên dậu" biên cương để phát triển kinh tế cửa khẩu và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chiều 9-2, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình chính sách tiêu biểu và người có công tại tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công tại tỉnh Tây Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Tây Ninh lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc và lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc.

Tổng Bí thư biểu dương Tây Ninh đạt kết quả đáng trân trọng với quy mô kinh tế mở rộng, tăng trưởng cao (9,52%), thu ngân sách đạt trên 52.000 tỉ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công tại tỉnh Tây Ninh.

Theo Tổng Bí thư, giai đoạn đến năm 2030 và 2045 có ý nghĩa bản lề. Tây Ninh đóng vai trò quan trọng cho cả vùng và cả nước khi là phên dậu biên cương, mắt xích chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển Tây Ninh mạnh mẽ, bền vững giúp củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, mở rộng không gian phát triển phía Nam với tinh thần “hành động thần tốc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ”. Người đứng đầu Đảng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ

Tây Ninh cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh cần khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu, hình thành chuỗi giá trị liên kết vùng, kết nối với thị trường Campuchia và ASEAN.

Tổng Bí thư yêu cầu địa phương tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng thời, tỉnh phải giữ vững quốc phòng, an ninh, nhất là tuyến biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao nhiều phần quà Tết cho các gia đình người có công, gia đình chính sách và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác đã dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ (xã Thạnh Đức) và Khu di tích lịch sử văn hóa căn cứ Bầu Rong (xã Long Thuận).

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại TP.HCM. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.