Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam 09/02/2026 15:21

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn công lao của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu.

Theo TTXVN, nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, ngày 9-2, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa khu vực phía Nam. Đây là các đại biểu không tham dự cuộc gặp mặt tại Hà Nội do điều kiện riêng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã góp ý, chia sẻ về những vấn đề chiến lược của Đảng và đất nước, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN

Tập trung xây dựng Đảng, đổi mới công tác cán bộ

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng trước những góp ý tâm huyết, trách nhiệm. Ông khẳng định các ý kiến không chỉ là kinh nghiệm quý báu mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện chủ trương, chính sách và công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Tổng Bí thư nêu rõ mỗi kỳ Đại hội là dấu mốc quan trọng thể hiện sự lớn mạnh của Đảng. Thành công của Đại hội XIV một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất.

Thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ. Từ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đến công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí đều đạt kết quả tích cực, giúp củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, nhiệm vụ giai đoạn tới đòi hỏi các cấp phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Toàn hệ thống cần giữ vững đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy hay làm việc cầm chừng.

Tổng Bí thư chia sẻ ngay sau Đại hội XIV sẽ triển khai đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Việc lựa chọn, giao việc sẽ lấy hiệu quả, sự tín nhiệm của nhân dân và kết quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu.

Bên cạnh đó, Đảng tăng cường phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tổ chức cơ sở đảng sẽ được củng cố, đồng thời tăng cường chuyển đổi số để phát huy vai trò tiên phong của Đảng.

Đột phá thể chế để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Về tình hình đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập chủ quyền trong bối cảnh thế giới biến động. Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao.

Về kinh tế, Tổng Bí thư nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức nhưng cũng là yêu cầu khách quan, thể hiện bản lĩnh dân tộc. Để đạt được, cần đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và khơi thông mọi nguồn lực xã hội.

Đại hội XIV đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị đã đạt mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới.

Về quốc phòng, an ninh, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại, bảo đảm chiến lược phòng thủ và thích ứng với các hình thái chiến tranh mới. Đồng thời, cần tăng cường bảo mật không gian mạng, ngăn chặn thông tin xấu độc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chính sách là nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều chương trình như xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ vùng thiên tai đã đạt kết quả rõ nét. Tuy nhiên, cần tiếp tục ưu tiên chính sách cho vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn biết ơn đóng góp của các lãnh đạo qua các thời kỳ. Những ý kiến thẳng thắn của các đồng chí là nguồn lực tinh thần to lớn để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIV nâng cao chất lượng lãnh đạo.