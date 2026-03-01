Truy tố 12 bảo vệ Khu công nghệ cao TP.HCM vụ 'mua đường' cho xe đi vào giờ cấm 01/03/2026 08:30

(PLO)- Các bị can đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp để xe vận tải của các doanh nghiệp được đi qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm để hưởng lợi bất chính.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can thuộc đội bảo vệ Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM.

Bị can Nguyễn Giang Sơn (49 tuổi, cựu đội trưởng đội bảo vệ Khu công nghệ cao), Hồ Tấn Đạt (43 tuổi), Nguyễn Thanh Bạch Hổ (40 tuổi, cùng là cựu Đội phó đội bảo vệ Khu công nghệ cao) và 9 bị can đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

PC03 khởi tố, tạm giam 12 bị can trong vụ việc. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, ngày 6-6-2023, Báo Pháp luật TP.HCM đăng tải bài viết với tiêu đề: "Mua đường cho xe đi vào giờ cấm", với nội dung phản ánh nhiều xe tải trọng trên 3,5 tấn đi vào Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức (cũ) vào giờ cấm (6 giờ đến 22 giờ hàng ngày).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh, kết quả xác định, Đội Bảo vệ do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM quản lý, gồm: Nguyễn Giang Sơn (Đội trưởng), Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (là các Đội phó), Trần Phát Vĩnh Thanh, Nguyễn Hữu Khu, Nguyễn Tấn Thanh (là các Tổ trưởng), Lê Hiếu Tài, Hồ Ngọc Anh Tiến, Đoàn Ngọc Thịnh, Vương Minh Thái, Lương Văn Phước, Lê Văn Dương (là các Tổ phó) cùng các nhân viên tổ.

Đội Bảo vệ chia làm 3 tổ, mỗi tổ có 1 Tổ trưởng, 2 Tổ phó, có nhiệm vụ thay phiên nhau chia ca trực chốt bảo vệ để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong Khu Công nghệ cao. Đội bảo vệ chia làm 3 ca ở 2 cổng chính được đặt tại giao lộ Xa lộ Hà Nội - Đường D1 và Võ Chí Công - Đường D2 và 06 cổng phụ ra các đường tuyến nhỏ khác.

Hàng ngày, trực chốt bảo vệ tại 2 cổng chính có trách nhiệm nhắc nhở các xe vận tải trên 3,5 tấn quay đầu không được chạy vào Khu Công nghệ cao trong giờ cấm, trừ các xe tải phục vụ cho các công ty trong khuôn viên Khu Công nghệ cao (sẽ được kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan xuất, nhập hàng hóa).

Việc quy định giờ cấm các xe vận tải trên 3,5 tấn chạy vào Khu Công nghệ cao do Sở GTVT TP.HCM quyết định, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM bàn giao các tuyến đường D1, D2 cho Sở GTVT quản lý, đảm bảo an toàn giao thông từ ngày 1-1-2018.

Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2020 đến thời điểm tháng 5-2023, Nguyễn Giang Sơn thỏa thuận với một số doanh nghiệp để xe vận tải của các doanh nghiệp được đi qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm hướng từ cổng Xa Lộ Hà Nội (D1), cổng Võ Chí Công (D2) và chiều ngược lại.

Điều kiện là các doanh nghiệp đưa tiền cho Sơn hàng tháng, số tiền tùy thuộc vào số lượng xe của mỗi doanh nghiệp. Sơn bàn bạc với các bị can còn lại để những người này nắm danh sách các xe được đi qua Khu Công nghệ cao vào giờ cấm và thông báo về từng tổ cho các nhân viên.

Bị can Hồ Tấn Đạt gửi danh sách các xe được đi qua trên nhóm Zalo làm việc của Đội Bảo vệ. Khi các xe đến chốt trực, bảo vệ kiểm tra nếu có biển số trong danh sách thì được cho đi qua.

Hàng tháng, Sơn chia cho Đạt khoảng 10 triệu đồng; Hổ 3-5 triệu đồng; các tổ trưởng, tổ phó từ năm 2020 đến năm 2022 được Sơn chia từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, năm 2023 đến tháng 5-2023 được chia mỗi tháng 3 triệu đồng; các nhân viên bảo vệ, mỗi người được chia mỗi tháng trung bình từ 100.000 - 300.000 đồng.

Tuyến bài điều tra được đăng tải trên Báo Pháp luật TP.HCM.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Giang Sơn với vai trò Đội trưởng là người nhận tiền từ các doanh nghiệp, phổ biến lại danh sách biển số xe cho các tổ trưởng, tổ phó để chỉ đạo nhân viên các tổ kiểm soát xe vô ra, chia lại tiền cho các đội phó, tổ trưởng, tổ phó và nhân viên tổ bảo vệ. Tổng số tiền mà Sơn đã nhận từ các doanh nghiệp là 1,5 tỉ đồng, trong đó Sơn hưởng lợi 400 triệu đồng.

Bị can Hồ Tấn Đạt - Đội phó là người giúp sức tích cực nhất cho Sơn và được Sơn chia là 290 triệu đồng. Cạnh đó, Đạt còn tự nhận thêm số tiền 256 triệu đồng từ các doanh nghiệp, tự tiêu xài cá nhân hết.

Bị can Nguyễn Thanh Bạch Hổ - Đội phó là người giúp sức cho Sơn, sau đó cùng thống nhất với các tổ trưởng, tổ phó triển khai danh sách xe đến các nhân viên đội bảo vệ. Tổng số tiền Hổ được Sơn chia là 70 triệu đồng.